Lania Monica
31 Maret 2026, 03.44 WIB

Jadwal Shalat Wilayah Semarang Selasa 31 Maret 2026

ilustrasi Jadwal Shalat Wilayah Semarang Selasa 31 Maret 2026 (Freepik)

JawaPos.com - Mengetahui jadwal shalat harian menjadi hal penting bagi umat Islam agar dapat menjalankan ibadah tepat waktu sesuai ketentuan.
 
Dengan adanya panduan waktu yang akurat, setiap muslim dapat mengatur aktivitas sehari-hari tanpa melewatkan kewajiban shalat lima waktu.

Berikut ini adalah jadwal shalat untuk wilayah Semarang pada Selasa, 31 Maret 2026 yang dilansir dari laman resmi Bimas Islam Kementerian Agama RI.

  • Imsak: 04.16 WIB
  • Subuh: 04.26 WIB
  • Terbit: 05.38 WIB
  • Dhuha: 06.05 WIB
  • Zuhur: 11.46 WIB
  • Asar: 15.01 WIB
  • Magrib: 17.47 WIB
  • Isya: 18.55 WIB

Jadwal di atas dapat dijadikan sebagai acuan bagi masyarakat Semarang dan sekitarnya dalam melaksanakan ibadah shalat lima waktu. Perbedaan waktu beberapa menit mungkin saja terjadi di tiap wilayah karena faktor letak geografis.

Dengan mengikuti jadwal ini, diharapkan ibadah dapat dilakukan dengan lebih tertib, tepat waktu, dan penuh kekhusyukan setiap harinya.

Editor: Setyo Adi Nugroho
