5 Strategi Blocking Time UTBK agar Waktu Ujian Tak Habis di Tengah Jalan

JawaPos.com – Mengatur waktu saat mengerjakan soal Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) untuk Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) 2026 menjadi salah satu kunci utama, agar bisa meraih hasil maksimal.

Tak sedikit peserta yang sebenarnya memahami materi ujian, tetapi gagal mengelola waktu sehingga tidak sempat menyelesaikan seluruh soal.

Salah satu teknik yang sering digunakan adalah blocking time, yaitu strategi membagi waktu pengerjaan agar lebih terstruktur dan efisien.

Dengan metode ini, peserta bisa menghindari kebiasaan menghabiskan waktu terlalu lama pada satu soal.

Dilansir dari Ruangguru dan Zenius, terdapat beberapa strategi yang bisa diterapkan untuk menaklukkan blocking time saat UTBK. Berikut lima strategi yang bisa kamu terapkan.

1. Rutin Latihan Tryout dengan Waktu Asli Salah satu cara paling efektif untuk melatih manajemen waktu mengerjakan soal UTBK adalah dengan mengikuti tryout.

Latihan ini sebaiknya dilakukan dengan durasi yang sama seperti UTBK asli agar terbiasa dengan tekanan waktu.

Melalui tryout, peserta tidak hanya mengasah kemampuan akademik, tetapi juga melatih konsentrasi dalam mengerjakan soal selama berjam-jam tanpa jeda.

Latihan ini penting untuk dilakukan, agar saat tiba waktu ujian sebenarnya, kamu tidak kaget dengan tekanan waktu yang ada.

2. Batasi Waktu di Setiap Soal Kesalahan yang sering terjadi adalah terlalu lama terpaku pada satu soal yang sulit. Hal ini membuat waktu terbuang dan soal lain tidak sempat dikerjakan.

Karena itu, penting untuk menentukan batas waktu maksimal per soal. Cara sederhananya adalah membagi total waktu ujian dengan jumlah soal yang tersedia.

Dengan begitu, kamu memiliki gambaran berapa lama waktu ideal untuk mengerjakan satu soal.