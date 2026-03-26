Eropa Memanas! Jadwal Lengkap Play-off Piala Dunia Zona UEFA Dini Hari Ini, Italia Dapat Sorotan Tajam!

JawaPos.com - Sepak bola Eropa segera memanas dalam beberapa jam kedepan, karena akan tersaji delapan pertandingan tensi tinggi bertajuk Play-off memperebutkan empat tiket terakhir Piala Dunia 2026 Zona UEFA.

Laga play-off Piala Dunia 2026 akan mulai digelar Jumat (27/3) dini hari nanti, yang dibuka dengan laga Turki menghadapi Rumania pada pukul 00.00 WIB. Kedua tim tersebut tergabung dalam Grup C.

Setelah itu, tujuh pertandingan lainnya secara serentak digelar pada pukul 02.45 WIB. Salah satu laga yang menjadi sorotan dunia adalah Italia menghadapi Irlandia Utara di Bergamo, Italia.

Italia harus memenangkan pertandingan ini untuk menjaga asa meraih salah satu tiket ke Piala Dunia tahun ini. Jika gagal, maka mereka harus bersiap mencatatkan rekor buruk, yaitu gagal lolos dalam tiga edisi Piala Dunia.

Sebagai informasi, Gli Azzuri terakhir lolos ke Piala Dunia pada edisi 2010 di Afrika Selatan. Itu pun mereka mengakhiri turnamen dengan memalukan, yaitu gagal lolos dari fase grup, padahal status mereka kala itu adalah juara bertahan.

Timnas Italia yang saat ini ditangani eks pemain yang membawa Gli Azzuri juara dunia 2006, Gennaro Gattuso mengaku ingin membawa negaranya lolos ke Piala Dunia karena selalu dihantui desakan untuk meraih tiket ke turnamen sepak bola terbesar di dunia itu.

Baca Juga:Bek Arsenal Riccardo Calafiori Ungkap Kedekatan dengan Gennaro Gattuso Jelang Laga Krusial Timnas Italia di Piala Dunia 2026

"Saya akan berbohong jika ketika saya tidur di malam hari, saya tidak mendengar suara-suara yang mengatakan 'Bawa kami ke Piala Dunia, bawa kami ke Piala Dunia, bawa kami ke Piala Dunia'," ujar Gattuso seperti dikutip dari Independent.

Eks gelandang jangkar AC Milan itu juga mengaku bahwa laga play-off ini menjadi pertandingan terpentingnya sebagai pelatih Timnas, sehingga ia ingin mengakhirinya dengan hasil gemilang.

"Laga ini tentu saja yang terpenting dalam karier saya, apalagi saya sudah melatih selama beberapa tahun. Maka dari itu saya sudah siap, dan tidak memikirkan hal-hal yang negatif terhadap hasil akhir. Saya ingin berpikir positif," tegas pria yang dijuluki Rhino tersebut.

Play-off Piala Dunia kali ini juga berbeda dari edisi-edisi sebelumnya, yaitu meninggalkan format dua leg dan hanya memberlakukan pertandingan satu leg. Itu berarti, jika laga berakhir imbang hingga perpanjangan waktu, maka penentuan pemenang akan ditempuh lewat adu tendangan penalti.

Selain itu, play-off juga menggunakan sistem grup dan jalur, yaitu Jalur A dan B, serta Grup C dan D. Para pemenang dalam semifinal play off dari masing-masing jalur dan grup, bertarung dalam final play off pada 31 Maret mendatang untuk memperebutkan empat tiket ke Piala Dunia 2026.

Berikut adalah jadwal lengkap semi final play off Piala Dunia 2026 zona Eropa dini hari nanti.