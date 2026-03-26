Pernah Kewalahan Hadapi Saint Kitts & Nevis, John Herdman Minta Timnas Waspadai Kekuatan Fisik dan Transisi Cepat

JawaPos.com - Timnas Indonesia akan menjamu Timnas Saint Kitts & Nevis pada laga perdana FIFA Series 2026 pada 27 Maret mendatang di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta. Pertandingan ini akan menjadi debut bagi john Herdman sebagai pelatih kepala Skuad Garuda.

Meski lawannya tersebut bukanlah negara unggulan dalam kancah persepak bolaan dunia, namun Timnas Indonesa tak boleh meremehkan Saint Kitts & Nevis karena John Herdman pernah punya pengalaman kurang menyenangkan saat menghadapi tim di kawasan Karibia tersebut.

Ia pun menceritakan bagaimana saat ia masih menangani Timnas Kanada, skuad asuhannya kesulitan menghadapi Saint Kitts & Nevis pada tahun 2019 meski akhirnya bisa meraih kemenangan tipis.

"Saya pernah bermain melawan St. Kitts & Nevis pada tahun 2019, di kandang mereka. Saat itu sangat sulit. Kanada menang tipis 1-0. Namun mereka adalah tim yang serupa, pemain yang mirip, meski dengan pelatih yang berbeda, pelatih baru," kata Herdman seperti dikutip dari Antara, Kamis (26/3).

Maka dari itu, Herdman tak ingin skuad Garuda meremehkan tim dari zona CONCACAF tersebut karena Saint Kitts & Nevis memiliki karakter permainan yang mengandalkan transisi cepat, kekuatan fisik, dan serangan balik.

Apalagi, jeda dua hari jelang laga ini setelah pemusatan latihan dinilai Herdman kurang menguntungkan karena terlalu singkat terutama untuk meramu aspek taktik dan strategi.

"Jeda dua hari itu sangat sempit, kami harus bekerja secara taktis dengan sangat cepat," imbuhnya.

Meski begitu, Herdman bangga dengan para pemainnya karena di tengah jeda yang singkat dalam persiapan FIFA Series tersebut, mereka menunjukkan semangat yang tinggi dalam membela Timnas Indonesia.

“Saya kini merasakan intensitas dan kebanggaan yang dimiliki para pemain ini dalam mewakili Indonesia,” tuturnya lagi.

Demi meraih kemenangan dan lolos ke final FIFA Series, Herdman juga mengharapkan dukungan penuh dari suporter di Stadion GBK.

“Saya berharap seluruh penggemar, 80.000 orang, hadir di GBK untuk memberi dukungan bersama saat kami berupaya memenangkan FIFA Series ini,” ungkapnya.