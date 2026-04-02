Muhammad Imaduddin Suria Saputra
03 April 2026, 04.06 WIB

Jadwal Super League Pekan 26, 3-6 April 2026: Big Match dan Siaran Langsung

Pemain Persib Bandung akan sowan ke kandang Semen Padang pada pekan 26 Super League 2025/2026. (persib.co.id)

JawaPos.com - Jadwal Super League pekan 26 akan bergulir pada 3-6 April 2026 dengan sejumlah laga menarik bakal tersaji dari tim-tim papan atas, seperti Persib Bandung dan Persija Jakarta hingga pertarungan papan bawah.

Pada hari pertama, dua pertandingan akan tersaji. Dari Malang, Arema FC akan menantang Malut United di Stadion Kanjuruhan, Kepanjen, Malang. Menghadapi tim kuat, Singo Edan wajib fokus penuh selama 90 menit demi meraih poin penuh.

Malut United, yang merupakan tim paling produktif di Super League sejauh ini, tentu tak boleh dibiarkan memainkan bola di depan kotak penalti jika tidak ingin kebobolan. Barisan lini pertahanan Arema FC yang digalang Hansamu Yama Pranata wajib waspada.

Di Banten, Dewa United akan menantang PSIM Yogyakarta. Pada tangga klasemen, kedua tim berjarak empat poin, dengan wakil Kota Gudeg lebih unggul. Meski demikian, anak asuh Jean-Paul van Gastel harus mewaspadai sang lawan yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri.

Dewa United, yang sudah resmi tersingkir dari ajang AFC Challenge League, akan sepenuhnya fokus pada kompetisi domestik. Harapan terakhir adalah mengakhiri liga di posisi atas. Saat ini jarak dengan zona kompetisi Asia yakni dua besar, terpaut hingga 20 poin. Maka itu, kerja keras wajib diterapkan Egy Maulana Vikri dan kawan-kawan.

Sementara itu, pemuncak klasemen Persib Bandung akan melakoni laga tandang tak mudah menghadapi Semen Padang. Kedua tim memiliki misi berbeda. Sang tuan rumah bertekad menang demi naik dari zona degradasi, adapun Maung Bandung tentu ingin mempertahankan posisi nomor satu dan menjauh dari Borneo FC dan Persija Jakarta.

Persija sendiri juga akan bermain di Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung saat bertemu Bhayangkara FC. Macan Kemayoran jelas tak boleh lengah karena The Guardians sedang dalam performa luar biasa setelah meraih lima kemenangan beruntun sebelum libur Lebaran.

Sebaliknya, Rizky Ridho dan kawan-kawan justru nirkemenangan dalam dua laga terakhir dengan hanya meraih hasil seri. Akibatnya, jarak dengan Persib melebar menjadi enam poin.

Jadwal Super League Pekan 26

Jumat, 3 April 2026

15.30 WIB: Arema FC vs Malut United (Live Indosiar)

19.00 WIB: Dewa United vs PSIM Yogyakarta (Live Indosiar)

Sabtu, 4 April 2026

