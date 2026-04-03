Persib Bandung di Jalur Juara, Ini Kunci Konsistensi Versi Thom Haye

JawaPos.com - Persib Bandung terus menunjukkan konsistensi dalam perburuan gelar Super League 2025/2026. Hingga memasuki fase akhir musim, Maung Bandung berada di puncak klasemen dengan keunggulan empat poin atas Borneo FC Samarinda yang menempel di posisi kedua.

Dengan sembilan pertandingan tersisa, peluang Persib untuk mengunci gelar terbuka lebar. Namun, situasi ini tidak membuat skuad asuhan Bojan Hodak terlena.

Gelandang andalan Thom Haye menegaskan bahwa timnya tetap fokus menjaga performa dan menghindari hasil negatif.

Menurut Haye, posisi Persib saat ini memang menguntungkan, tetapi kompetisi belum sepenuhnya selesai. Ia menyebut rival seperti Persija Jakarta dan Borneo FC masih memiliki peluang untuk mengejar.

“Kami menciptakan posisi yang bagus di klasemen, tapi ini belum selesai. Saya tidak melihat adanya tekanan. Semua datang ke klub ini untuk berjuang dan memenangkan liga,” ujar Haye dikutip dari ileague.id.

Alih-alih merasa terbebani, pemain berusia 29 tahun itu justru menilai tekanan lebih besar ada di pihak pesaing.

Persib, kata dia, hanya perlu menjaga konsistensi permainan dan kepercayaan diri yang sudah terbentuk sejak awal musim.

Ia juga menekankan pentingnya persiapan dalam setiap laga. Dengan jadwal yang semakin padat dan krusial, detail kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehilangan poin.