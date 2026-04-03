Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
04 April 2026, 00.28 WIB

Persib Bandung di Jalur Juara, Ini Kunci Konsistensi Versi Thom Haye

Thom Haye siap menjaga konsistensi Persib Bandung dalam persaingan Super League 2025/2026. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung terus menunjukkan konsistensi dalam perburuan gelar Super League 2025/2026. Hingga memasuki fase akhir musim, Maung Bandung berada di puncak klasemen dengan keunggulan empat poin atas Borneo FC Samarinda yang menempel di posisi kedua.

Dengan sembilan pertandingan tersisa, peluang Persib untuk mengunci gelar terbuka lebar. Namun, situasi ini tidak membuat skuad asuhan Bojan Hodak terlena. 

Gelandang andalan Thom Haye menegaskan bahwa timnya tetap fokus menjaga performa dan menghindari hasil negatif.

Menurut Haye, posisi Persib saat ini memang menguntungkan, tetapi kompetisi belum sepenuhnya selesai. Ia menyebut rival seperti Persija Jakarta dan Borneo FC masih memiliki peluang untuk mengejar.

“Kami menciptakan posisi yang bagus di klasemen, tapi ini belum selesai. Saya tidak melihat adanya tekanan. Semua datang ke klub ini untuk berjuang dan memenangkan liga,” ujar Haye dikutip dari ileague.id.

Alih-alih merasa terbebani, pemain berusia 29 tahun itu justru menilai tekanan lebih besar ada di pihak pesaing.

Persib, kata dia, hanya perlu menjaga konsistensi permainan dan kepercayaan diri yang sudah terbentuk sejak awal musim.

Ia juga menekankan pentingnya persiapan dalam setiap laga. Dengan jadwal yang semakin padat dan krusial, detail kecil bisa menjadi pembeda antara kemenangan dan kehilangan poin.

“Kami harus percaya pada diri sendiri. Jika mempersiapkan pertandingan dengan baik, peluang untuk menang selalu besar,” tambahnya.

Editor: Edi Yulianto
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore