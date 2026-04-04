Antara
05 April 2026, 01.13 WIB

PSM Makassar Gagal Maksimalkan Laga Kandang Setelah Ditahan Imbang Persis Solo

Yuran Fernandes saat cetak gol untuk PSM Makassar yang kalah dari Persita Tangerang. (Dok. PSM Makassar)

JawaPos.com - Tuan rumah PSM Makassar ditahan imbang 1-1 tamunya Persis Solo pada pertandingan Super League yang dimainkan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu (4/4).

Tim berjuluk Juku Eja membuka keunggulan pada menit ke-18 melalui gol sundulan Yuran Fernandes, sebelum Persis menyamakan kedudukan berkat gol Roman Paparyhra pada menit ke-62.

Hasil imbang ini tidak mengubah posisi kedua tim dalam klasemen sementara Super League. PSM tetap berada di posisi ke-13 kali ini dengan 25 poin, sedangkan Persis juga tetap menghuni posisi ke-15 dengan 21 poin.

Kedua tim memulai pertandingan dengan tempo sedang. Tuan rumah PSM mencoba mengkreasikan peluang pertamanya dari tembakan Savio Roberto yang masih mudah ditangkap kiper Persis Muhammad Riyandi.

Tidak berselang lama, giliran Persis yang dapat menusuk ke pertahanan PSM. Dimitri Lima melepaskan tembakan yang juga dapat ditangkap kiper PSM, Hilmansyah.

Beberapa saat kemudian, kiper Persis Riyandi harus bekerja keras untuk menghalau umpan-umpan silang yang mengarah ke mulut gawang.

Namun, Riyandi harus memungut bola dari gawangnya pada menit ke-18. Dari situasi tendangan sudut, bola dilepaskan Victor Luiz untuk ditanduk dengan leluasa Yuran Fernandez. 1-0 untuk PSM.

Gawang Persis kembali terancam beberapa menit kemudian. Aloisio Soares melepaskan tembakan yang kali ini belum tepat sasaran. Selain itu, satu tendangan sudut milik PSM yang melintas mulut gawang Persis juga gagal disambar.

Menjelang turun minum, giliran Persis yang memiliki peluang bagus. Namun, kali ini upaya itu juga gagal berbuah gol penyama kedudukan setelah tendangan bebas Dimitri melambung ke atas mistar gawang PSM.

Editor: Edi Yulianto
