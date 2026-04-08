Jelang Lawan Persita, Arema FC Dapat Kabar Baik: Pemain Asing Kembali Perkuat Tim

Arema FC. (Istimewa)
JawaPos.com–Arema FC mendapatkan kabar positif jelang laga tandang menghadapi Persita Tangerang pada pekan ke-27 BRI Super League 2025/26. Sejumlah pemain asing yang sebelumnya absen kini sudah kembali dan siap memperkuat tim.
Kondisi ini menjadi angin segar bagi tim yang tengah berusaha keluar dari tren negatif. Dalam beberapa pertandingan terakhir, Arema FC kesulitan meraih hasil maksimal, sehingga tambahan opsi pemain diharapkan mampu meningkatkan performa tim secara keseluruhan.
Meski sempat kehilangan beberapa pemain asing, Arema FC justru menemukan sisi positif dari pemain lokal. Pada laga sebelumnya melawan Malut United FC yang berakhir imbang 1-1, tim tampil solid dengan mayoritas pemain lokal. Penampilan tersebut menjadi bukti bahwa kualitas pemain lokal tak bisa dipandang sebelah mata.
Pelatih Marcos Santos mengaku puas dengan kontribusi seluruh pemain, tanpa memandang status mereka. Setiap pemain memiliki peluang yang sama untuk tampil, selama mampu menunjukkan performa terbaik.
”Saya bangga. Saya memberikan kesempatan kepada semua pemain tanpa membedakan pemain asing atau lokal. Hampir semua pemain kami sudah mendapatkan kesempatan bermain musim ini,” ujar Marcos Santos dikutip dari ileague.id.
Bagi Marcos Santos, performa di lapangan menjadi satu-satunya tolok ukur. Tidak ada jaminan tempat bagi siapa pun tanpa kerja keras dan konsistensi selama latihan maupun pertandingan.
Kini, dengan kembalinya pemain asing seperti Dalberto Luan Belo, Matheus Blade, Betinho Filho, dan Joel Vinicius, persaingan di dalam tim dipastikan semakin ketat. Situasi ini dinilai sebagai hal positif karena dapat mendorong setiap pemain untuk tampil lebih maksimal.
”Dalam sepak bola, tidak ada perbedaan antara pemain asing dan lokal. Siapa yang terbaik, dia yang bermain,” tambah Marcos Santos.
Saat ini Arema FC masih berada di papan tengah klasemen sementara. Dalam lima laga terakhir tanpa kemenangan, tim menyadari banyak poin penting yang terlepas.
