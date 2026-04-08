Tanpa Pemain Kunci, Persik Kediri Tetap Percaya Diri Hadapi Madura United

Skuad Persik Kediri. (Istimewa)
JawaPos.com–Persik Kediri harus menghadapi situasi kurang ideal usai bermain imbang tanpa gol melawan Persijap Jepara pada pekan ke-26 BRI Super League 2025/26. Dalam laga tersebut, tim berjuluk Macan Putih tampil tanpa sejumlah pemain kunci akibat cedera dan akumulasi kartu.
Beberapa nama penting seperti Ezra Walian, Kiko Carneiro, dan Hamra Hehanussa dipastikan absen secara mendadak jelang pertandingan karena mengalami cedera. Selain itu, Telmo Castanheira masih dalam tahap pemulihan, sementara Adrian Luna harus menepi akibat akumulasi kartu kuning.
Meski tampil dengan komposisi yang tidak lengkap, Persik tetap mampu menunjukkan performa yang cukup solid. Tim asuhan Marcos Reina bahkan nyaris mengamankan kemenangan.
Gol Jose Enrique sempat dianulir karena offside, sementara peluang emas dari titik penalti gagal dimaksimalkan setelah ditepis kiper Persijap, Sendri Johansyah.
”Kita bisa menampilkan permainan bagus tanpa beberapa pemain yang berhalangan. Pemain pengganti juga menunjukkan performa baik. Tapi kami sedang tidak beruntung lawan Persijap Jepara,” ujar Marcos Reina dikutip dari ileague.id.
Hasil imbang tersebut membuat Persik kembali kehilangan poin penting dalam persaingan di papan klasemen. Situasi ini tentu menjadi perhatian serius, mengingat mereka akan menghadapi laga krusial di pekan berikutnya.
Pada pekan ke-27, Persik Kediri dijadwalkan bertandang ke markas Madura United di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan. Pertandingan ini diprediksi berlangsung sengit, mengingat kedua tim sama-sama membutuhkan poin penuh.
Bagi Persik, kemenangan menjadi target untuk memperbaiki posisi dan menghentikan tren kehilangan poin. Di sisi lain, Madura United juga tengah berjuang keluar dari zona degradasi sehingga dipastikan tampil ngotot di hadapan pendukung sendiri.
Marcos Reina pun berharap kondisi pemainnya segera membaik sebelum laga tersebut. Kehadiran kembali para pemain inti diyakini akan memberikan tambahan kekuatan bagi tim.
