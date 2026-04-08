Logo JawaPos
HomeSports
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
08 April 2026, 22.14 WIB

Gol Detik Terakhir yang Menggetarkan! Timnas Futsal Indonesia Bungkam Australia dan Sempurnakan Jalan Menuju Semifinal

Selebrasi dramatis pemain Timnas Futsal Indonesia usai berjuang mati-matian hingga detik terakhir melawan Australia. (FFI)

JawaPos.com–Laga panas di ASEAN Futsal Championship 2026 menghadirkan drama luar biasa saat Timnas Futsal Indonesia mengunci kemenangan atas Australia. Gol di detik akhir menjadi penentu kemenangan 3-2 sekaligus memastikan status juara Grup B.

Bermain di Nonthaburi Hall, Bangkok, pada Selasa (8/4), skuad Garuda tampil penuh determinasi sejak awal laga. Atmosfer pertandingan terasa tegang karena kedua tim sama-sama memburu posisi puncak klasemen grup.

Timnas Futsal Indonesia langsung menekan sejak peluit pertama dibunyikan. Hasilnya, Andres Dwi Persada Putra sukses membuka keunggulan pada menit ke-9 lewat penyelesaian yang tenang dan terukur.

Australia tak tinggal diam menghadapi tekanan tersebut dan mencoba keluar dari tekanan dengan permainan cepat. Upaya mereka membuahkan hasil pada menit ke-19 melalui gol Jyden Jacob Harb yang membuat skor kembali imbang 1-1.

Skor tersebut bertahan hingga turun minum setelah kedua tim saling jual beli serangan tanpa hasil tambahan gol. Babak pertama pun ditutup dengan tensi tinggi yang menjadi gambaran sengitnya pertandingan.

Memasuki babak kedua, intensitas permainan meningkat drastis dengan tempo yang jauh lebih cepat. Indonesia kembali mengambil inisiatif serangan untuk menekan lini pertahanan Australia.

Andres Dwi Persada Putra kembali menjadi pembeda lewat gol keduanya pada menit ke-33. Gol ini membuat Indonesia kembali unggul dan meningkatkan kepercayaan diri para pemain di lapangan.

Namun, Australia menunjukkan mental pantang menyerah dengan terus menekan hingga menit akhir. Pada menit ke-36, Wade Matthew Giovenali sukses menyamakan kedudukan menjadi 2-2 melalui serangan cepat yang sulit diantisipasi.

Situasi tersebut membuat pertandingan semakin terbuka dengan kedua tim sama-sama berpeluang mencetak gol kemenangan. Ketegangan terasa hingga detik-detik akhir laga karena skor tetap imbang.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore