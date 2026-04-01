Gerindra Surabaya Silaturahmi ke Polrestabes, Diskusi Keamanan Kota

JawaPos.com–Fraksi Gerindra DPRD Surabaya melakukan silaturahmi dengan Kapolrestabes Surabaya Kombespol Luthfie Sulistiawan dalam momentum Idul Fitri 1447 Hijriah. Kunjungan itu bagian dari agenda Forkopimda untuk memperkuat komunikasi lintas sektor di Kota Surabaya.

”Dalam rangka bulan Syawal, Idul Fitri kita bersilaturahmi dan meminta maaf atas kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja dalam setiap langkah pergerakan kami baik sebagai partai politik maupun sebagai pribadi,” ujar Ketua DPC Gerindra Surabaya Cahyo Harjo Prakoso dilansir dari Antara.

Selain silaturahmi, kata dia, pertemuan tersebut juga dimanfaatkan untuk bertukar pandangan terkait kondisi keamanan dan ketertiban di Surabaya. Cahyo menyebut sinergi antara unsur Forkopimda menjadi kunci menjaga stabilitas kota.

”Kami juga bertukar pikiran dengan Pak Kapolrestabes terkait langkah-langkah untuk menjaga kondusivitas, kenyamanan, keamanan, dan keguyuban masyarakat di Surabaya,” kata Anggota Komisi E DPRD Jatim ini.

Dia menambahkan, stabilitas sosial memiliki dampak langsung terhadap keberhasilan program pemerintah. Kondisi kota yang aman dan nyaman juga menjadi faktor penting dalam menarik investasi.

”Dengan stabilitas kehidupan bermasyarakat, kita bisa membantu menyukseskan program strategis pemerintah sekaligus menjamin kepastian investasi bagi pelaku ekonomi,” jelas Cahyo Harjo Prakoso.

Cahyo juga menegaskan pentingnya kolaborasi berkelanjutan antar pemangku kepentingan. Menurut dia, komunikasi yang intensif akan memperkuat respons terhadap berbagai potensi gangguan keamanan di lapangan.

”Sinergi ini harus terus dijaga, karena keamanan bukan hanya tanggung jawab aparat, tapi juga seluruh elemen masyarakat dan stakeholder di kota ini,” ujar politikus muda ini.