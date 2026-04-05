Libur Paskah 2026, 162 Ribu Penumpang Padati Stasiun di Daop 8 Surabaya

JawaPos.com - Sebanyak 162.510 penumpang kereta api jarak jauh (KAJJ) memadati stasiun-stasiun di Daerah Operasi (Daop) 8 Surabaya selama periode libur panjang Hari Raya Paskah 2026.

Manager Humas KAI Daop 8 Surabaya, Mahendro Trang Bawono mengatakan lonjakan penumpang setiap libur panjang tiba menjadi bukti bahwa Kereta Api masih menjadi transportasi favorit masyarakat.

"Selama periode Libur Paskah pada 2 - 5 April 2026, PT KAI Daop 8 Surabaya telah melayani total 162.510 penumpang, dengan rincian 83.423 berangkat dan 79.087 tiba," ucap Mahendro kepada JawaPos.com, Minggu (5/4).

Khusus hari ini yang menjadi puncak perayaan Paskah, 5 April 2026, tercatat sebanyak 39.125 penumpang menggunakan layanan kereta api di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya, baik keberangkatan maupun kedatangan.

"Rinciannya, 18.850 penumpang berangkat dan 20.275 penumpang tiba. Angka ini masih berpotensi bertambah seiring dengan jadwal keberangkatan dan kedatangan kereta api hingga malam hari," sambungnya.

Stasiun Surabaya Pasar Turi menjadi stasiun dengan volume penumpang tertinggi pada Hari Paskah dengan 12.472 orang. Disusul Stasiun Surabaya Gubeng dengan 11.107 penumpang dan Stasiun Malang dengan 6.314 penumpang.

"Ketiga stasiun tersebut menjadi simpul utama mobilitas penumpang di wilayah PT KAI Daop 8 Surabaya, baik untuk keberangkatan maupun kedatangan selama long weekend Paskah 2026," ujar Mahendro.

Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang libur Paskah 2026, KAI Daop 8 Surabaya mengoperasikan 46 kereta api, terdiri dari 38 KA reguler dan 8 KA tambahan, dengan total kapasitas mencapai 99.200 kursi.