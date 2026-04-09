Satpol PP Bongkar Bangunan Ilegal di Pasar Simorejo Surabaya karena Langgar Aturan

Petugas Satpol PP saat menertibkan bangunan liar di Pasar Simorejo, Surabaya, Kamis (9/4/2026). (Humas Pemkot Surabaya)
JawaPos.com - Satpol PP Kota Surabaya kembali menggencarkan penertiban pedagang pasar yang tidak taat aturan. Terbaru, penertiban menyasar Pasar Simorejo Timur, Kecamatan Sukomanunggal, Surabaya.
Kasatpol PP Surabaya, Achmad Zaini, menjelaskan bahwa langkah ini merupakan upaya penataan aset milik daerah agar dapat dimanfaatkan sesuai fungsi dan peruntukannya secara optimal.
Selain itu, penertiban ini untuk mengembalikan fungsi kawasan pasar agar lebih tertib.
Sekaligus menindak penggunaan lahan yang tidak memiliki dasar hukum dan belum memenuhi kewajiban keuangan kepada pemerintah.
Baca Juga:Sidang Dugaan Korupsi Kolam Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Memanas, Kuasa Hukum Minta Dakwaan Batal
“Kegiatan ini kami lakukan agar aset milik pemerintah kota dapat dimanfaatkan sebagaimana mestinya, sekaligus meminimalisir pelanggaran dalam penggunaannya,” ujar Zaini, Kamis (9/4).
Dalam pelaksanaannya, seluruh bangunan yang berdiri di atas lahan aset Pemkot ditertibkan tanpa pengecualian.
Penertiban mencakup bangunan semi permanen hingga permanen yang dinilai melanggar aturan yang berlaku.
“Kami tertibkan semuanya. Sementara untuk bangunan permanen, kami dibantu Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) dengan alat berat agar prosesnya lebih efektif,” sambungnya.
Petugas di lapangan juga turut membantu para pedagang dalam memindahkan barang-barang dari kios.
Beberapa kios diketahui masih berisi, sehingga proses evakuasi dilakukan secara humanis oleh tim gabungan.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
Sebelum Meninggal, Brian Ardianto 'MasterChef Indonesia' Sempat Minta Maaf dan Singgung Soal Utang
BMKG Prediksi El Nino 2026 di Jatim Lemah, Tak Sekering 2023
Bertemu Menteri PKP Maruarar Sirait di Tanah Abang, Hercules: Lahan Negara Saya Serahkan Hari Ini!
8 Kuliner Tempat Seafood Termantul di Surabaya yang Wajib Dicoba Pecinta Makanan Laut
Mahasiswi Jadi Korban Pelecehan oleh Dosen, Begini Tanggapan Rektor Universitas Budi Luhur
Prediksi Line Up Real Madrid Kontra Bayern Munchen: Kylian Mbappe dan Vinicius di Lini Serang
5 Kuliner Lontong Kupang di Surabaya Ini Paling Laris dan Ramai Pembeli, Penasaran?