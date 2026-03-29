Dony Lesmana Eko Putra
29 Maret 2026, 19.47 WIB

Suno Rilis Update AI Musik v5.5, Kini Bisa Kloning Suara Sendiri

Suno merilis pembaruan AI musik v5.5 dengan fitur kloning suara, My Taste, dan Custom Models. (Istimewa)

JawaPos.com - Platform musik berbasis AI, Suno, resmi merilis pembaruan terbaru v5.5. Update ini menjadi salah satu yang paling penting karena tidak hanya meningkatkan kualitas musik, tetapi juga memberi pengguna lebih banyak kontrol untuk membuat lagu yang terasa lebih personal.

Melansir dari laman techbuzz.ai disebutkan fitur utama yang paling menarik adalah Voices, yang memungkinkan pengguna mengkloning suara mereka sendiri untuk dipakai dalam lagu yang dibuat AI. Dengan fitur ini, pengguna bisa menghasilkan musik dengan karakter vokal yang lebih mirip suara mereka sendiri.

Cara menggunakannya pun cukup fleksibel. Pengguna bisa mengunggah rekaman suara a cappella, lagu yang sudah jadi, atau cukup bernyanyi langsung lewat mikrofon ponsel maupun laptop. Semakin bagus kualitas rekaman, semakin baik juga hasil yang bisa dipelajari AI.

Selain itu, Suno juga menghadirkan fitur My Taste, yang memungkinkan AI memahami selera musik pengguna. Jadi, AI bisa menyesuaikan hasil lagu dengan genre, nuansa, atau gaya musik yang paling sering disukai.

Fitur lainnya adalah Custom Models, yang memungkinkan pengguna membuat model musik AI mereka sendiri. Dengan fitur ini, pengguna bisa melatih AI agar menghasilkan lagu yang lebih sesuai dengan gaya musik tertentu.

Lewat pembaruan ini, Suno terlihat mulai mengubah fokusnya. Jika sebelumnya AI musik lebih menonjolkan kualitas suara dan hasil lagu, kini Suno mulai menekankan personalisasi dan kontrol kreatif.

Namun, fitur seperti kloning suara juga memunculkan perhatian soal keamanan dan etika, terutama terkait potensi penyalahgunaan suara orang lain. Karena itu, Suno mengklaim telah menyiapkan sistem perlindungan untuk mencegah penggunaan tanpa izin.

Secara keseluruhan, Suno v5.5 menunjukkan arah baru perkembangan musik berbasis AI. Bukan hanya membuat lagu dengan cepat, tetapi juga memberi ruang bagi pengguna untuk menciptakan musik yang lebih dekat dengan identitas dan gaya mereka sendiri.

