Logo JawaPos
HomeTeknologi
Author avatar - Image
Nanda Prayoga
06 April 2026, 01.40 WIB

Komdigi Soroti Rating Game di Steam, IGRS Dinilai Belum Akurat

Ilustrasi bermain game/freepik - Image

Ilustrasi bermain game/freepik

JawaPos.com - Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memberikan tanggapan terkait tampilan peringkat Indonesia Game Rating System atau Sistem Rating Game Indonesia (IGRS) pada sejumlah judul game dalam platform Steam.

Berdasarkan pemantauan awal Komdigi, peringkat IGRS yang saat ini ditampilkan pada berbagai game di Steam belum sepenuhnya mencerminkan peringkat resmi yang diverifikasi oleh IGRS.

“Situasi ini muncul karena beberapa informasi peringkat masih bersumber dari mekanisme deklarasi mandiri internal platform, sementara proses verifikasi resmi oleh IGRS belum sepenuhnya selesai,” kata Komdigi dalam keterangannya, Minggu (5/4).

Saat ini, Steam sedang dalam tahap penyesuaian sistem internalnya untuk mengakomodasi logika klasifikasi IGRS, termasuk proses integrasi teknis untuk pelaporan layanan.

Bersamaan dengan itu, IGRS dan Steam sedang membahas perjanjian kerja sama formal sebagai dasar untuk menerapkan peringkat yang lebih akurat dan sesuai dengan peraturan Indonesia.

Kementerian Komdigi menegaskan bahwa informasi klasifikasi usia harus ditampilkan secara akurat, jelas, dan akuntabel, karena hal ini berkaitan langsung dengan perlindungan konsumen dan kepastian informasi bagi publik, khususnya orang tua dan pengguna muda.

“Oleh karena itu, Kementerian akan meminta klarifikasi resmi dari Steam dan melakukan diskusi lebih lanjut mengenai dasar hukum implementasi peringkat, mekanisme pemantauan, prosedur penyesuaian jika terjadi perbedaan, dan protokol pelaporan untuk layanan IGRS di platform tersebut,” ungkapnya.

Langkah-langkah ini sendiri dimaksudkan untuk memastikan keakuratan informasi peringkat dan kepatuhan layanan digital terhadap peraturan Indonesia yang berlaku, bukan untuk mengganggu kenyamanan pengguna dalam mengakses layanan.

Bahkan, Komdigi mengharapkan kerjasama penuh dari semua pihak agar sistem klasifikasi game di Indonesia dapat beroperasi dengan lebih tertib dan transparan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik kepada masyarakat.

Editor: Estu Suryowati
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore