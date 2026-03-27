Leni Setya Wati
27 Maret 2026, 20.11 WIB

Ramalan Zodiak Sabtu, 28 Maret 2026 untuk Pisces: Fokus Pengembangan Diri, Waspadai Pengeluaran, dan Jaga Kesehatan

Ilustrasi zodiak Pisces (freepik/spacn)

JawaPos.com - Bagi Pisces (19 Februari – 20 Maret), besok menjadi waktu yang tepat untuk merenungkan langkah ke depan, terutama dalam hal pengembangan diri.

Meski tanggung jawab terasa bertambah dan hasil instan sulit dicapai, ketenangan pikiran akan membantu Anda menjalani hari dengan lebih baik.

Berikut ramalan untuk zodiak Pisces selengkapnya seperti dilansir dari astroved.com. Yuk simak!

Karier dan Bisnis Pisces

Dalam dunia kerja, Pisces mungkin mulai mempertimbangkan perubahan besar, termasuk mencari pekerjaan baru.

Keinginan untuk mendapatkan kepuasan dan suasana yang lebih baik menjadi dorongan utama. Namun, pastikan setiap keputusan dipikirkan secara matang.

Cinta dan Hubungan Pisces

Dari sisi asmara, Pisces disarankan untuk tidak terlalu serius dalam menjalani hubungan. Bersikap santai dan menikmati kebersamaan dengan pasangan akan menciptakan suasana yang lebih hangat dan menyenangkan.

Keuangan Pisces

Kondisi finansial Pisces memerlukan perhatian ekstra. Ada kemungkinan muncul pengeluaran tak terduga yang bisa membebani.

Oleh karena itu, penting untuk mengatur anggaran dengan lebih disiplin agar keuangan tetap terkendali.

Kesehatan Pisces

Kesehatan Pisces perlu dijaga, terutama terkait potensi sakit gigi dan iritasi mata. Meskipun tidak terlalu serius, kondisi ini bisa mengganggu aktivitas. Istirahat yang cukup dan menjaga kebersihan diri akan sangat membantu.

Editor: Hanny Suwindari
