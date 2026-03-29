Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 18.03 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Aries dan Taurus (freepik)

JawaPos.com – Ruang profesional dan pribadi zodiak aries mungkin penuh tekanan hari ini. Banyak orang mungkin akan mendekati aries untuk meminta jawaban. 

Hari ini adalah tentang bertanggung jawab atas tindakan aries dan bersikap jujur. Masa tekanan tinggi ini akan segera berlalu. Aries akan kembali normal dalam waktu singkat.

Hari ini akan menjadi produktif bagi zodiak taurus untuk mengambil tanggung jawab baru dalam hidup. Taurus dapat memperoleh lebih banyak peluang dan memengaruhi karir saat ini. 

Selain itu, peluang-peluang ini akan meningkatkan semangat hidup taurus. Taurus juga akan dapat menemukan potensi dalam bidang artistik hari ini.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Aries dan Taurus pada Minggu, 29 Maret 2026.

Aries (21 Maret – 19 April)

Zodiak aries perlu memanfaatkan waktu yang dimiliki bersama dan selalu mengungkapkan apa yang dirasakan kepada pasangan. Terkait karir, aries berpeluang mendapatkan promosi yang menguntungkan jika mampu mencapai semua target.

Sementara itu, jangan membebani diri sendiri dengan stres agar aries tidak mengalami sakit kepala dan kelelahan. Terkait keuangan, aries harus mempertimbangkan setiap tawaran kerjasama dengan cermat sebelum menandatangani dokumen.

Cinta Aries

Jika menjalin hubungan jarak jauh, mungkin ada kejutan untuk aries. Kemungkinan, pasangan akan melakukan perjalanan untuk menemui ariesi dalam pertemuan yang sangat dinantikan. Manfaatkan waktu yang dimiliki bersama pasangan dan jangan lupa untuk memberi tahu pasangan apa pun yang ada di pikiranmu.

Karir Aries

Hari ini, pekerjaan aries sangat menantang. Beberapa proyek baru mungkin datang dan menambah beban kerja aries yang sudah sangat berat. Cobalah untuk mengikuti semuanya. Jika mampu mencapai semua target, aries akan berpeluang mendapatkan promosi yang menguntungkan.

Kesehatan Aries

Sakit kepala dan kelelahan mungkin mengganggu aries. Aries mungkin merasa mudah lelah, jadi berhati-hatilah. Masalah-masalah ini dapat diatasi dengan usaha sendiri, jadi santai saja dan cobalah untuk tidak membebani diri sendiri dengan stres. 

Lakukan yoga dan meditasi untuk mengurangi stres secara maksimal. Nikmati berpetualang di alam terbuka atau beristirahat di ruangan yang tenang untuk meredakan sakit kepala.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Ramalan Zodiak Keuangan dan Cinta Besok Senin 30 Maret 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Keuangan dan Cinta Besok Senin 30 Maret 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer

30 Maret 2026, 04.20 WIB

Ramalan Zodiak Taurus 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Taurus 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

29 Maret 2026, 17.34 WIB

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Senin 30 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental - Image
Zodiak

Ramalan Zodiak Aries dan Taurus Besok Senin 30 Maret 2026: Finansial, Hoki, Karier, Kesehatan, Mobilitas, Cinta, dan Mental

29 Maret 2026, 13.40 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

