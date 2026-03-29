29 Maret 2026, 21.41 WIB

Rezekinya Selalu Turun dari Langit, 5 Shio Ini Punya Hoki yang Tak Dimiliki Orang Lain

Ilustrasi shio paling hoki (freepik/drobotdean) - Image

Ilustrasi shio paling hoki (freepik/drobotdean)

JawaPos.com – Lima dari dua belas shio dalam astrologi Tiongkok diprediksi akan mengalami keberuntungan dan rezeki di atas rata-rata sepanjang tahun 2026.

Bagi shio-shio ini, berbagai aspek kehidupan mulai dari karier, keuangan, hingga hubungan asmara, diperkirakan berjalan lebih lancar dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Energi positif yang mengelilingi mereka akan membuka peluang baru, mendatangkan pengakuan dari atasan atau orang terdekat, serta memperkuat jaringan sosial yang penting.

Meski keberuntungan hadir, tetap diperlukan sikap bijak, disiplin dalam bekerja, dan pengelolaan keuangan yang cermat agar setiap peluang bisa dimanfaatkan secara maksimal.

Tahun ini juga menjadi waktu yang tepat untuk memperkuat hubungan pribadi, menjaga kesehatan, dan memanfaatkan setiap kesempatan agar kesuksesan bertahan lebih lama.

Mengutip dari laman Hola.com pada Minggu (29/3), berikut lima shio yang diprediksi memiliki keberuntungan dan rezeki di atas rata-rata sepanjang 2026.

1. Shio Harimau

Tahun 2026 menjadi tahun yang sangat menjanjikan bagi shio Harimau. Dalam hal karier, orang-orang bershio Harimau akan menemukan banyak peluang untuk menunjukkan kemampuan dan kompetensinya, sehingga pengakuan dari atasan atau rekan kerja akan sangat mungkin terjadi.

Beberapa dari mereka bahkan sangat berpeluang untuk mendapatkan promosi atau tanggung jawab yang lebih besar di tempat kerja.

Dari sisi keuangan, rezeki akan mengalir dengan baik, tetapi mereka disarankan untuk cermat dalam pengeluaran dan investasi agar keuntungan yang diperolehnya tidak hilang sia-sia.

Kehidupan asmara mereka pun akan mendapatkan energi positif, di mana hubungan dengan pasangan akan harmonis, penuh perhatian, dan pengertian.

Bagi yang masih lajang, ini adalah waktu yang baik untuk membuka diri terhadap pertemanan baru yang berpotensi berkembang menjadi hubungan romantis.

Meskipun keberuntungan datang secara berlimpah, disiplin diri tetap menjadi kunci agar semua peluang bisa dimanfaatkan dengan maksimal dan bertahan sepanjang tahun.

2. Shio Babi

Bagi shio Babi, tahun ini merupakan kelanjutan dari keberuntungan yang mungkin sempat tertunda pada Tahun Ular Kayu sebelumnya.

Karier orang-orang bershio Babi diprediksi akan mengalami kemajuan yang nyata, termasuk mendapatkan pengakuan dari atasan dan dukungan dari rekan kerja.

Peluang kenaikan gaji, proyek baru, atau promosi bisa muncul. Namun, mereka disarankan untuk berhati-hati terhadap pengeluaran kecil yang bisa menumpuk dan mengganggu keuangan.

Dari sisi asmara, individu bershio Babi akan menjadi lebih menarik bagi lawan jenis, sehingga tahun ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk menjalin hubungan baru atau memperkuat hubungan yang sudah ada.

Energi positif ini juga akan membawa rasa percaya diri yang lebih tinggi, sehingga memudahkan shio Babi untuk berinteraksi dan membangun koneksi sosial.

Dengan memanfaatkan setiap peluang secara bijaksana, shio Babi akan dapat meraih kesuksesan dalam hal karier, keuangan, dan asmara secara bersamaan.

3. Shio Anjing

Tahun 2026 akan berjalan cukup lancar bagi kamu yang bershio Anjing, dengan keberuntungan yang mendukung semua aspek kehidupannya.

Dalam pekerjaan, individu bershio Anjing kemungkinan besar akan mendapatkan pengakuan dari atasan atau pihak yang lebih senior, sehingga usaha dan kerja keras yang dilakukannya selama ini tidak sia-sia.

Dari sisi keuangan, kondisi finansialnya diprediksi semakin stabil, sehingga memberi ruang bagi mereka untuk menabung atau berinvestasi dengan aman.

Tahun ini juga membawa energi positif dalam bidang spiritual, yang dapat membantu shio Anjing merasa lebih tenang, fokus, dan percaya diri dalam mengambil keputusan penting.

Di bidang percintaan, paruh pertama tahun ini akan penuh dengan momen romantis, di mana ini akan membuat hubungan menjadi lebih hangat dan harmonis.

Namun, perlu juga diingat bahwa energi fisik shio Anjing mungkin cenderung menurun, sehingga menjaga kesehatan, cukup tidur, pola makan seimbang, dan olahraga ringan akan sangat membantu agar mereka tetap bugar dan produktif sepanjang tahun.

4. Shio Ayam

Para pemilik shio Ayam diprediksi memiliki keberuntungan di atas rata-rata pada tahun ini, sehingga banyak peluang yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional mereka.

Dalam hal karier, atasan dan rekan kerja cenderung menghargai dedikasi dan kerja keras, sehingga promosi atau penghargaan menjadi lebih mudah dicapai.

Masalah atau tantangan yang muncul cenderung dapat diselesaikan dengan lancar, sehingga memberikan rasa lega dan mengurangi stres yang berlebihan.

Keuangan mereka pun diperkirakan stabil, sehingga orang-orang bershio Ayam bisa merencanakan pengeluaran, tabungan, atau investasi dengan lebih tenang.

Hubungan sosial, termasuk percintaan dan persahabatan, pun akan semakin kuat dan harmonis, hingga mampu mendukung kehidupan emosional yang sehat.

Meski begitu, tetap penting bagi Ayam untuk menjaga keseimbangan antara pekerjaan dan istirahat, menghargai pasangan dan keluarga, serta tetap memperhatikan perasaan diri sendiri.

Dengan cara ini, keberuntungan yang datang akan bertahan lama dan membawa banyak hal positif di tahun 2026.

5. Shio Kambing

Menurut astrologi Tiongkok, shio Kambing diprediksi akan mengalami keberuntungan yang luar biasa dalam berbagai aspek kehidupan pada tahun ini.

Karier shio Kambing akan menunjukkan kemajuan signifikan karena usaha dan dedikasi yang dilakukannya akan mendapatkan hasil nyata.

Keuangan mereka juga diprediksi meningkat, memberi ruang untuk menabung, berinvestasi, atau memenuhi kebutuhan hidup dengan lebih nyaman.

Meski banyak rezeki datang, shio Kambing tetap disarankan untuk bijaksana dalam pengeluaran agar semua peluang yang datang tidak hilang begitu saja.

Hubungan asmara mereka diprediksi akan semakin kuat dan harmonis. Bagi yang sudah memiliki pasangan, saling menghargai akan memperkuat hubungan, sementara yang masih lajang akan memiliki peluang besar untuk menemukan pasangan yang cocok.

Dengan sikap bersyukur dan tetap bijak, keberuntungan yang didapat akan bertahan lama, hingga menjadikan tahun 2026 ini sebagai salah satu tahun paling positif untuk shio Kambing, baik dari segi materi maupun hubungan personal.

Editor: Setyo Adi Nugroho
