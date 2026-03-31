Meski Industri Lesu, SBI Catat Laba Rp659 Miliar di 2025



JawaPos.com - PT Solusi Bangun Indonesia Tbk mencatatkan kinerja keuangan positif di tengah perlambatan industri semen nasional sepanjang 2025.

Kondisi pasar yang melemah tidak menghalangi perusahaan untuk menjaga pertumbuhan melalui strategi transformasi yang terukur.

Berdasarkan data Asosiasi Perusahaan Semen Seluruh Indonesia, volume produksi semen nasional turun sekitar 4,5 persen. Angka tersebut menyusut dari 67,8 juta ton menjadi 64,7 juta ton sepanjang 2025.

Penurunan juga terjadi pada penjualan semen domestik yang tercatat turun sekitar 1,5 persen. Kondisi ini mencerminkan tekanan yang cukup besar di industri semen nasional.

Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya melemahnya daya beli masyarakat, curah hujan tinggi yang menghambat aktivitas konstruksi, serta melambatnya proyek infrastruktur.

Selain itu, industri semen juga masih menghadapi kelebihan kapasitas produksi. Kondisi ini membuat persaingan di pasar domestik semakin ketat.

Menanggapi kondisi tersebut, Direktur Utama PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, Rizki Kresno Edhie Hambali, menyebut tahun 2025 sebagai momentum penting bagi transformasi perusahaan.

“Hak itu untuk memperkuat resilensi di tengah tekanan industri,” ujarnya.

Sebagai bagian dari PT Semen Indonesia, perusahaan menjalankan strategi transformasi yang berfokus pada penguatan kinerja operasional. Langkah ini dilakukan melalui optimalisasi operational excellence serta peningkatan pengelolaan pemasaran dan penjualan.