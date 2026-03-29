Pemuda di Ciamis Hadang dan Rusak Mobil Pemudik hingga Kaca Depan Pecah, Begini Endingnya

JawaPos.com - Aksi arogan seorang pemuda di Ciamis mendadak viral di media sosial setelah terekam kamera merusak mobil yang diduga milik pemudik. Insiden mencekam ini terjadi di wilayah Kecamatan Sukamantri, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, pada Jumat (27/3).

Dalam video yang beredar, pelaku terlihat mengejar mobil menggunakan sepeda motor sebelum akhirnya nekat menghadang di tengah jalan.

Tanpa basa-basi, pemuda tersebut langsung turun dan meluapkan amarahnya secara brutal.

Aksi anarkis tersebut terekam jelas oleh penumpang dari dalam mobil. Pelaku terlihat memukul spion mobil hingga hancur berkeping-keping.

Tak berhenti di situ, ia juga melempar batu, yang mengakibatkan kaca depan mobil retak parah.

Kegaduhan ini sontak mengundang perhatian warga sekitar yang langsung berkerumun di lokasi kejadian untuk melerai aksi tersebut.

Banyak netizen bertanya-tanya apa yang memicu kemarahan besar sang pemotor. Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden ini diduga kuat berawal dari kesalahpahaman di jalan raya.

Kejadian bermula saat mobil tersebut hendak berputar arah. Di saat yang bersamaan, muncul sepeda motor pelaku yang melaju cukup kencang hingga nyaris terjadi tabrakan.

Tak terima dengan kejadian itu, pemuda tersebut tersulut emosi dan mengejar mobil korban.

Berakhir Damai dan Kekeluargaan Meski sempat tegang dan mengakibatkan kerusakan fisik pada kendaraan, kasus ini berakhir di meja mediasi.

Pihak kepolisian melalui Humas Polres Ciamis mengonfirmasi bahwa kedua belah pihak telah bertemu dan sepakat untuk berdamai.

Korban memilih untuk tidak menempuh jalur hukum secara resmi setelah pelaku menunjukkan itikad baik.