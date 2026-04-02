Rian Alfianto
03 April 2026, 02.02 WIB

Perempuan UMKM Makin Tangguh di Era AI: Dari Dapur Rumah, Omzet Naik Berlipat

Ilustrasi memanfaatkan teknologi AI untuk menambah pemasukan lewat berdagang. (Istimewa) - Image

Ilustrasi memanfaatkan teknologi AI untuk menambah pemasukan lewat berdagang. (Istimewa)

 

JawaPos.com–Di tengah tekanan ekonomi yang belum sepenuhnya pulih, semakin banyak perempuan mengambil peran ganda, sebagai ibu sekaligus penggerak ekonomi keluarga. Menariknya, perkembangan teknologi digital berbasis kecerdasan buatan (AI) kini membuka peluang baru bagi mereka untuk membangun usaha dari rumah.

Fenomena ini terlihat dari kisah dua pelaku UMKM kuliner Efa Fauziah dan Rohani Sembiring yang berhasil mengembangkan bisnis dengan memanfaatkan platform digital dan fitur berbasis AI.

Dari Merintis Nol hingga Ratusan Pesanan Per Hari

Efa Fauziah memulai usahanya dari kondisi sulit pasca gempa Pidie Jaya pada 2016. Bersama keluarga, dia merantau ke Jawa dan memulai usaha Mie Aceh secara sederhana pada 2019.

Perjalanan bisnisnya tidak mulus. Dia sempat berpindah kota hingga usahanya terhenti akibat kebakaran. Namun, pada akhir 2020, Efa kembali bangkit dan membangun ulang usahanya dari nol.

Titik balik terjadi saat dia bergabung dengan platform digital. Dari yang awalnya hanya menjual 10–15 porsi per hari, kini usahanya mampu mencapai sekitar 150 porsi harian. Sekitar 80 persen penjualan berasal dari pesanan online.

Tak hanya memperluas pasar, teknologi juga membantunya mengambil keputusan bisnis. Melalui fitur AI seperti GrabMerchant AI Assistant, dia dapat membaca tren penjualan, mengetahui menu favorit, hingga menentukan strategi promosi.

”Rasanya seperti punya teman diskusi untuk bisnis. Saya jadi tahu kapan harus promo dan menu apa yang perlu didorong,” ujar Efa Fauziah.

Kini, usaha Mie Aceh miliknya telah berkembang dengan dua cabang dan menu andalan yang semakin dikenal pelanggan.

Dari Pre-Order Rumahan hingga Buka Cabang

Kisah serupa datang dari Rohani Sembiring yang memulai usaha risoles dari rumah kontrakan di Jakarta saat pandemi. Awalnya, dia hanya melayani pesanan kecil dari lingkungan sekitar.

