Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Fatah Elhusein
06 April 2026, 15.38 WIB

Meski Jadi Salah satu Member Paling Sibuk dalam Proyek NCT, Mark Lee Keluar dari SM Entertainment

Mark Lee. (Instagram/@onyourm_ark)

JawaPos.com–Mark Lee menjadi salah satu figur paling menonjol dalam proyek NCT. Idol asal Kanada tersebut dikenal sebagai member yang aktif di berbagai unit sekaligus, sesuatu yang tidak banyak dilakukan oleh idol K-pop lainnya.

Keterlibatannya di banyak unit bukan sekadar soal jumlah penampilan. Mark dinilai memiliki fleksibilitas tinggi dalam beradaptasi dengan berbagai konsep musik, karakter grup, hingga target pasar yang berbeda-beda.

Kemampuan tersebut tidak hanya menuntut skill teknis, tetapi juga konsistensi dan profesionalisme. Di tengah jadwal padat dan tuntutan tinggi dari setiap unit, Mark mampu menjaga performanya tetap stabil.

Dia juga memiliki peran strategis dalam sistem NCT yang dinamis. Kehadirannya kerap menjadi penghubung antar unit, sekaligus menjaga kualitas di setiap proyek yang diikuti.

Dengan berbagai kontribusi tersebut, Mark tidak lagi sekadar dipandang sebagai member biasa. Dia menjadi simbol fleksibilitas dan konsistensi dalam sistem grup yang kompleks.

Hal inilah yang membuatnya dikenal sebagai salah satu idol paling sibuk sekaligus paling diandalkan di bawah naungan SM Entertainment. Berikut daftar unit yang pernah diikuti Mark dalam perjalanan karirnya bersama NCT.

1. NCT U

NCT U merupakan unit pertama yang memperkenalkan konsep fleksibel dalam grup NCT. Unit ini tidak memiliki member tetap dan dibentuk berdasarkan kebutuhan konsep lagu.

Mark menjadi salah satu anggota yang paling sering terlibat dalam proyek NCT U. Dia tampil dalam berbagai lagu dengan karakter yang berbeda, mulai dari hip-hop hingga konsep yang lebih eksperimental.

Kehadirannya di unit ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang tinggi. Mark mampu menyesuaikan gaya rap dan performanya sesuai dengan komposisi member yang selalu berubah. Hal ini menjadikannya salah satu elemen penting dalam menjaga keseimbangan performa di NCT U.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore