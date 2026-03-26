Aulia Ramadhani
26 Maret 2026, 17.28 WIB

Privasi Trainee SMTR25 Terancam, SM Entertainment akan Ambil Tindakan Hukum

Trainee SMTR25. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Keselamatan serta privasi trainee SMTR25 yang berada di bawah naungan agensi Korea SM Entertainment, kini terancam akibat perilaku oknum tertentu

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), mereka sudah melebihi batas wajar, dimana SM Entertainment merilis pernyataan yang mengancam akan mengambil tindakan hukum tegas

“Baru-baru ini, telah terjadi beberapa kejadian perilaku yang tidak pantas dan mengganggu, termasuk masuk tanpa izin ke tempat tinggal artis,” tulis SM.

“Mereka melakukan kontak fisik yang berlebihan, dan memaksa naik taksi bersama para anggota,” kata agensi tersebut dalam bahasa Inggris.

SM Entertainment juga menyebutkan bahwa telah terjadi insiden di mana individu meneriakkan nama para trainee dengan keras di dalam gedung.

Kabarnya mereka juga membuat gangguan kebisingan, membuang sampah sembarangan, dan memasuki area terlarang.

“Meskipun perusahaan telah mengambil langkah-langkah seperti memberikan peringatan lisan dan mengerahkan personel keamanan,” tulisnya

Agensi menyebut, jika tidak segera dihentikan, mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas tanpa ampun untuk melindungi keselamatan, privasi para trainee

“Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua penggemar yang terus menunjukkan dukungan dan kasih sayang kepada SMTR25,” tulis agensi

Agensi menyebut, tindakan-tindakan ini tidak hanya memengaruhi para trainee, tetapi juga menyebabkan ketidaknyamanan dan kerugian bagi warga yang tinggal di tempat tersebut

Artikel Terkait
NCT WISH Comeback dengan Album Studio Pertama Mereka? Simak Faktanya - Image
Music & Movie

NCT WISH Comeback dengan Album Studio Pertama Mereka? Simak Faktanya

19 Maret 2026, 12.58 WIB

Bukan Cuma Visual! SM Entertainment Bongkar Kriteria Trainee, Hanya 10 dari 150 Ribu Pelamar yang Lolos - Image
Infotainment

Bukan Cuma Visual! SM Entertainment Bongkar Kriteria Trainee, Hanya 10 dari 150 Ribu Pelamar yang Lolos

06 Maret 2026, 17.43 WIB

SM Entertainment Diduga Sita Aset Pribadi Chen, Baekhyun dan Xiumin EXO - Image
Infotainment

SM Entertainment Diduga Sita Aset Pribadi Chen, Baekhyun dan Xiumin EXO

12 Februari 2026, 02.31 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

