Privasi Trainee SMTR25 Terancam, SM Entertainment akan Ambil Tindakan Hukum

JawaPos.com - Keselamatan serta privasi trainee SMTR25 yang berada di bawah naungan agensi Korea SM Entertainment, kini terancam akibat perilaku oknum tertentu

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), mereka sudah melebihi batas wajar, dimana SM Entertainment merilis pernyataan yang mengancam akan mengambil tindakan hukum tegas

“Baru-baru ini, telah terjadi beberapa kejadian perilaku yang tidak pantas dan mengganggu, termasuk masuk tanpa izin ke tempat tinggal artis,” tulis SM.

“Mereka melakukan kontak fisik yang berlebihan, dan memaksa naik taksi bersama para anggota,” kata agensi tersebut dalam bahasa Inggris.

SM Entertainment juga menyebutkan bahwa telah terjadi insiden di mana individu meneriakkan nama para trainee dengan keras di dalam gedung.

Kabarnya mereka juga membuat gangguan kebisingan, membuang sampah sembarangan, dan memasuki area terlarang.

“Meskipun perusahaan telah mengambil langkah-langkah seperti memberikan peringatan lisan dan mengerahkan personel keamanan,” tulisnya

Agensi menyebut, jika tidak segera dihentikan, mereka akan mengambil tindakan hukum yang tegas tanpa ampun untuk melindungi keselamatan, privasi para trainee

“Kami ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada semua penggemar yang terus menunjukkan dukungan dan kasih sayang kepada SMTR25,” tulis agensi