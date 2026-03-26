Aulia Ramadhani
26 Maret 2026, 17.35 WIB

Dahyun TWICE Alami Cedera dan Absen dari Tur, JYP Entertainment Beri Pernyataan

Dahyun TWICE. Sumber foto: Soompi - Image

Dahyun TWICE. Sumber foto: Soompi

JawaPos.com - Salah satu anggota girlgrup Korea TWICE , Dahyun, kabarnya tidak akan berpartisipasi dalam penampilan grup untuk sementara waktu karena cedera.

Dilansir dari Soompi, Kamis (26/3), JYP Entertainment mengumumkan bahwa Dahyun akan absen dari sebagian rangkaian tur dunia ‘THIS IS FOR’ di Amerika Utara pada Februari lalu

Kemudian  agensi tersebut menambahkan bahwa Dahyun juga akan absen dari konser grup di Taipei pada bulan Maret karena ia belum pulih sepenuhnya.

JYP Entertainment membagikan pembaruan baru yang mengumumkan bahwa ia kemungkinan akan absen dalam penampilan yang dijadwalkan

Akibatnya, Dahyun akan absen dari penampilan TWICE mendatang untuk fokus pada pemulihannya

“Kami ingin memberikan informasi terbaru mengenai kesehatan DAHYUN dan aktivitas mendatangnya,” tulis agensi

“Setelah memantau kondisinya dengan cermat, kami telah menentukan bahwa akan sulit baginya untuk melanjutkan saat ini” tambah agensi

DAHYUN tidak akan berpartisipasi dalam penampilan mendatang, agensi dengan tulus meminta maaf karena harus menyampaikan kabar mengecewakan ini

Kepada para penggemar yang telah menantikan penampilan DAHYUN. Kami akan terus melakukan yang terbaik untuk mendukungnya dalam pemulihan penuh.

Kim Da-hyun dikenal sebagai seorang penyanyi, rapper, dan aktris Korea Selatan serta anggota dari grup Korea Selatan TWICE

