Akui Menghindari Wamil, Ravi Akhirnya Meminta Maaf ke Publik

JawaPos.com - Penyanyi dan rapper Ravi akhirnya menyampaikan permintaan maaf ke publik setelah menyelesaikan masa tugas militernya.

Permintaan maaf tersebut ia unggah langsung melalui instagramnya @ravithecrackkidz pada 27 Maret 2026.

Dalam pernyataannya, Ravi mengakui bahwa dirinya telah melakukan kesalahan besar dengan mencoba menghindari wajib militer pada 2022.

Melihat kebelakang, ia merasa malu karena sempat menggunakan alasan pribadi untuk mencari pengertian. Kini, ia menyadari bahwa tindakannya telah menyebabkan kerugian bagi banyak pihak.

"Saya menyadari bahwa pilihan pengecut dapat menyebabkan luka dan kerugian bagi orang lain," tulisnya dengan perasaan malu.

Pengadilan sebelumnya menjatuhkan hukuman 1 tahun penjara kepada Ravi namun dengan masa percobaan 2 tahun dan diwajibkan menjalani 120 jam pelayanan masyarakat.

Meski terhindar dari hukuman penjara langsung, ia tetap harus menyelesaikan sisa masa tugasnya sebagai pekerja layanan sosial. Akhirnya, pada Desember 2025 ia resmi menyelesaikan kewajiban militernya.

Dalam suratnya, Ravi kembali menegaskan penyesalannya dan meminta maaf kepada semua pihak yang terdampak.

Ia menyatakan akan terus belajar dan berusaha menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan.

Namun, meskipun telah menyampaikan permintaan maaf, reaksi publik terhadap Ravi masih terbilang dingin.

Melaporkan dari Naver, kasus ini bermula ketika Ravi didakwa menggunakan diagnosis medis palsu dengan berpura-pura menderita epilepsi untuk mendapatkan pengecualian dari wajib militer. Tindakan tersebut memicu kemarahan publik di Korea Selatan.