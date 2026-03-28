Antara
29 Maret 2026, 02.14 WIB

Puncak Arus Balik 2026, 37 Bandara InJourney Diprediksi Layani 578.311 Orang

Kepadatan penumpang di Bandara Internasional Juanda saat musim mudik Lebaran 2026. (Humas Bandara Juanda)

JawaPos.com - PT Angkasa Pura Indonesia (InJourney Airports) memprediksi trafik pergerakan penumpang di 37 bandara udara yang dikelola menembus 578.311 orang pada puncak arus balik Idul Fitri 1447 Hijriah pada 28 Maret 2026.

"Total terdapat 3.898 penerbangan yang dijadwalkan di 37 bandara pada puncak arus balik hari ini, 28 Maret 2026. Pengaturan slot time di seluruh bandara dilakukan dengan optimal untuk memastikan kelancaran pergerakan pesawat, baik pada titik keberangkatan dan kedatangan," ungkap Direktur Utama InJourney Airports Mohammad R. Pahlevi dalam keterangan tertulis, Sabtu (28/3).

Ia mengatakan di periode puncak arus balik ini terdapat bandara dengan trafik tertinggi, yakni Bandara Soekarno-Hatta Tangerang diproyeksikan melayani 198.387 penumpang dan Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali melayani 73.704 penumpang.

Ia mengatakan, InJourney Airports memastikan kesiapan operasional dan layanan dilakukan secara menyeluruh di sisi udara (air side), terminal dan sisi darat (land side).

Pada sisi udara, yang menjadi fokus antara lain kelancaran pergerakan pesawat, pengelolaan kapasitas apron untuk parkir pesawat, serta peningkatan koordinasi dengan maskapai dan operator ground handling untuk penanganan bagasi penumpang pesawat.

"Penanganan bagasi menjadi perhatian di tengah tingginya lalu lintas arus balik. Maskapai dan operator ground handling, serta juga didukung InJourney Airports, memperhatikan standar penanganan bagasi mulai dari proses penurunan bagasi dari pesawat hingga diterima penumpang di area kedatangan di terminal," jelasnya.

Sementara itu, pada sisi darat, telah disiapkan langkah strategis untuk pengaturan arus lalu lintas kendaraan di kawasan bandara termasuk optimalisasi area penjemputan dan pengantaran, serta memastikan ketersediaan transportasi publik di bandara bagi penumpang pesawat.

Dia mengungkapkan bahwa pihaknya telah meningkatkan kapasitas layanan di terminal penumpang melalui penambahan personel pelayanan, optimalisasi fasilitas pelayanan, serta memastikan ketersediaan layanan informasi guna memastikan pengalaman perjalanan yang aman, nyaman dan lancar bagi penumpang pesawat.

"Penumpang pesawat juga diimbau tiba lebih awal 3 jam sebelum keberangkatan untuk memproses keberangkatan penerbangan," kata dia.

