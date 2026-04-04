Ryandi Zahdomo
05 April 2026, 00.23 WIB

352 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek Saat Libur Paskah 2026, Cek Jalur Paling Macet!

Ilustrasi antrean di gerbang tol CIkatama. (Istimewa)

JawaPos.com - Arus lalu lintas keluar Jabotabek mengalami lonjakan signifikan selama periode libur Paskah 2026.

PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat sebanyak 352.578 kendaraan telah meninggalkan wilayah Jakarta dan sekitarnya pada periode 2-3 April 2026.

Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 16,74% jika dibandingkan dengan lalu lintas normal yang biasanya berada di angka 302.016 kendaraan. Mayoritas pemudik bergerak menuju arah Timur, yakni Trans Jawa dan Bandung.

Data dari empat Gerbang Tol (GT) Utama menunjukkan distribusi kendaraan yang cukup mencolok. Sebanyak 167.575 kendaraan (47,5%) memilih jalur Timur melalui GT Cikampek Utama dan GT Kalihurip Utama.

Kenaikan di jalur Trans Jawa tercatat mencapai 32,40% dari hari biasa, sementara arah Bandung naik sekitar 30,03%.

Sebaliknya, arus menuju Merak (Barat) justru mengalami sedikit penurunan sebesar 4,05% dengan total 97.105 kendaraan.

Untuk arah Puncak Bogor (Selatan), terdapat 87.898 kendaraan yang melintas atau naik 20,36%.

Kesiapan Layanan dan Rekayasa Lalu Lintas

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono memastikan bahwa seluruh layanan operasional di jalan tol Jasa Marga Group berjalan optimal untuk melayani masyarakat.

Salah satu langkah antisipasi yang dilakukan adalah pemberlakuan rekayasa lalu lintas contraflow di Tol Jakarta-Cikampek pada Jumat (03/04) atas diskresi pihak Kepolisian.

"Kami terus melakukan pemantauan dan pengendalian lalu lintas secara intensif di seluruh ruas tol Jasa Marga Group, terutama pada koridor utama keluar dan masuk wilayah Jabotabek. Tidak hanya kesiapan layanan operasional, Jasa Marga juga merespons dinamika mobilitas masyarakat melalui optimalisasi teknologi terintegrasi pada aplikasi Travoy," ujar Rivan, Sabtu (4/4).

