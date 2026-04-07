Jabodetabek
07 April 2026, 16.51 WIB

Segel Rumah Doa POUK Teluknaga Tangerang Dibuka, Pemda Janji Bangunkan Gereja

Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar mencopot segel Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Senin (6/4). (Istimewa)

JawaPos.com - Konflik terkait penyegelan Yayasan dan Rumah Doa Jemaat POUK Tesalonika di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, akhirnya menemui titik terang.

Melalui mediasi yang melibatkan berbagai pihak, segel terhadap yayasan tersebut resmi dibuka kembali pada Senin (6/4).

Langkah ini diambil setelah proses musyawarah panjang yang melibatkan Pemerintah Daerah (Pemda) Tangerang, Kementerian Agama, hingga tokoh masyarakat setempat.

Staf Khusus Menteri Agama RI Gugun Gumilar turun langsung ke lapangan untuk memastikan proses mediasi berjalan kondusif.

Kehadiran Gugun menjadi kunci dalam menjembatani komunikasi antara pihak yayasan dengan pemerintah daerah.

Gugun menegaskan, langkah ini adalah bentuk nyata komitmen pemerintah dalam merespons persoalan sensitif di tengah masyarakat dengan kepala dingin.

"Sore ini saya turun langsung ke lokasi di Yayasan dan rumah doa POUK Teluknaga untuk hadir langsung di lapangan, melakukan mediasi, serta berkomunikasi dan menghubungi berbagai pihak terkait guna mencari solusi terbaik. Upaya tersebut alhamdulillah terlaksana dan nyata kehadiran negara dalam merespons persoalan di tengah masyarakat," ujar Gugun dalam keterangannya.

4 Poin Kesepakatan Damai di Teluknaga

Penyelesaian konflik ini tidak hanya berhenti pada pembukaan segel. Terdapat beberapa poin kesepakatan penting yang telah ditandatangani untuk menjamin keharmonisan jangka panjang di wilayah tersebut:

1. Pencabutan Segel: Secara resmi, segel Yayasan POUK dan Rumah Doa Jemaat POUK Teluknaga telah dibuka.

2. Pembangunan Gereja Baru: Pemda Kabupaten Tangerang berkomitmen mencarikan lahan, menyelesaikan PBG/IMB, dan membangun gereja di area dekat lokasi Teluknaga.

