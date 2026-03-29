Antara
29 Maret 2026, 22.15 WIB

Jadi Sorotan Masyarakat, Imigrasi dalami Keterlibatan Petugas pada Pungli di Pelabuhan Batam

Ilustrasi pungli

JawaPos.com - Kasus pungutan liar terhadap wisatawan asing, di Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre mencuat. Menindaklanjuti hal ini, kantor wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kepulauan Riau, mendalami dugaan keterlibatan petugas Imigrasi Batam yang diduga melakukan Pungli.

Kepala Kanwil Ditjen Imigrasi Kepulauan Riau Ujo Sutojo mengatakan, pihaknya telah mengidentifikasi seorang petugas Imigrasi berinisial JS, bersama AS, yang merupakan calo, dan kini sedang menjalani pemeriksaan internal.

"Jika terbukti ada keterlibatan petugas, tentu akan kami tindak tegas sesuai aturan disiplin pegawai," ujar Ujo dalam konferensi pers di Batam, dilansir dari Antara, Minggu (29/3).

Ia menjelaskan penyelidikan dilakukan dengan menelusuri data perlintasan penumpang serta memeriksa rekaman kamera pengawas (CCTV) di kawasan Pelabuhan Ferry Internasional Batam Centre.

Dari hasil penelusuran awal, ditemukan adanya peristiwa yang melibatkan seorang warga negara Myanmar berinisial NAY, yang sempat menjalani pemeriksaan lanjutan oleh petugas Imigrasi, karena tidak memiliki tiket kembali (pulang).

Dalam proses tersebut, diduga muncul pihak ketiga atau calo yang mengaku sebagai agen dan berupaya melakukan negosiasi dengan petugas.

Hasil pemeriksaan sementara mengindikasikan adanya komunikasi dan kesepakatan terkait sejumlah uang.

Kasubdit Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Imigrasi Washington Napitupulu menyampaikan bahwa pemeriksaan terhadap petugas Imigrasi dan calo masih berlangsung.

"Dari hasil pemeriksaan awal, terdapat komunikasi terkait transaksi yang terindikasi pungli. Saat ini, proses pendalaman masih terus berjalan,” kata dia.

Ia menambahkan pihaknya juga mendalami aliran dana yang diduga melibatkan petugas dan calo dalam kasus tersebut.

"Dari pengakuan calo, NAY meminta pengurangan jumlah uang yang diminta. Jadi, awalnya uang yang diminta sebesar 100 dolar Singapura. Jadi, ada tiga WNA (termasuk NAY) masing-masing dimintai uang 100 dolar Singapura, namun ada proses negosiasi dan akhirnya membayar 250 dolar Singapura untuk tiga WNA," ujarnya.

Untuk identitas kedua WNA lainnya masih dilakukan pelacakan dan penelusuran oleh pihak Imigrasi.

Sebagai langkah lanjutan, Ditjen Imigrasi melalui Kanwil Kepri berkomitmen memperkuat pengawasan serta memastikan penegakan disiplin terhadap seluruh petugas guna menjaga integritas pelayanan keimigrasian.

Editor: Kuswandi
Artikel Terkait
Viral Pak Ogah Blokade Exit Tol Rawa Buaya Pakai Rantai, Nekat Paksa Pungli ke Sopir Truk - Image
Jabodetabek

Viral Pak Ogah Blokade Exit Tol Rawa Buaya Pakai Rantai, Nekat Paksa Pungli ke Sopir Truk

15 Januari 2026, 18.33 WIB

Pengumuman Layanan Keimigrasian Selama Libur dan Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri 1447H - Image
Nasional

Pengumuman Layanan Keimigrasian Selama Libur dan Cuti Bersama Nyepi dan Idul Fitri 1447H

14 Maret 2026, 02.11 WIB

Imigrasi Siaga Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah - Image
Nasional

Imigrasi Siaga Antisipasi Dampak Penutupan Ruang Udara Timur Tengah

02 Maret 2026, 00.05 WIB

Terpopuler

1

Datang Tak Terduga, 7 Weton Ini Rezekinya Bakal Naik Cepat di Tahun 2026

2

Fenomena 'Kabur Aja Dulu', Kampus Soroti Pentingnya Brain Circulation Talenta Indonesia

3

Tak Pernah Gelisah akan Harta, 5 Weton Balungan Sugih Ini Hidupnya Selalu Dikelilingi Rezeki

4

Kerja Keras Adalah Kunci! 4 Shio Ini Bakal Tetap Kaya di Masa Depan Meski Sekarang Masih dalam Keadaan Kekurangan

5

Hidupnya Disegani Orang Banyak, 5 Shio Ini Terlahir untuk Kaya Raya

6

Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

7

7 Kebiasaan ini Dimiliki oleh Orang yang Selalu Menghancurkan Kaleng Minuman Setelah Diminum, Apa Saja?

8

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

9

Ingin Disegani Orang? Terapkan 8 Sikap Sederhana Ini Menurut Psikologi

10

Tanda Ramadhan Berhasil, Ini Indikator Amal Ibadah Diterima

