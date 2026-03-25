26 Maret 2026, 02.19 WIB

Kamu Punya Mental Kuat? 7 Hal Ini Pantang Dilakukan Menurut Psikologi

Ilustrasi orang yang bermental kuat. (Freepik)

JawaPos.com - Memiliki mental yang kuat bukan berarti seseorang tidak pernah merasa sedih, kecewa, atau gagal. Namun, mereka tahu bagaimana mengelola emosi, bangkit dari keterpurukan, dan tetap fokus pada tujuan mereka.

Orang dengan mental yang tangguh memiliki pola pikir yang berbeda dalam menghadapi tantangan hidup. Mereka tidak membiarkan hal-hal negatif menguasai pikiran dan selalu mencari cara untuk berkembang.

Menurut psikologi, ada beberapa hal yang pantang dilakukan oleh orang yang punya mental kuat, dan inilah yang membuat mereka lebih tegar dalam menjalani hidup. Melansir Hack Spirit, berikut tujuh di antaranya:

1. Tidak Terjebak dalam Masa Lalu

Mereka memahami bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan tempat untuk tinggal. Alih-alih terus meratapi kesalahan atau kegagalan yang pernah terjadi, mereka lebih fokus pada apa yang bisa diperbaiki dan bagaimana melangkah maju.

2. Tidak Mencari Persetujuan dari Semua Orang

Orang dengan mental kuat tidak merasa perlu menyenangkan semua orang. Mereka tetap berpegang pada prinsip dan nilai yang diyakini, tanpa merasa harus mendapatkan validasi dari setiap orang di sekitar mereka.

3. Tidak Takut Mengambil Resiko yang Terukur

Keberanian mengambil resiko adalah bagian dari pertumbuhan. Mereka tidak sembarangan dalam bertindak, tetapi juga tidak membiarkan ketakutan menghalangi langkah mereka.

Mereka mempertimbangkan kemungkinan, membuat perhitungan yang matang, lalu mengambil keputusan dengan penuh keyakinan.

4. Tidak Membiarkan Emosi Sesaat Mengontrol Keputusan

Mereka mampu mengendalikan emosi dan tidak membiarkan perasaan sesaat mendikte tindakan mereka. Alih-alih bereaksi impulsif, mereka lebih memilih untuk berpikir secara rasional sebelum bertindak.

5. Tidak Ragu Menetapkan Batasan

Orang dengan mental kuat tahu kapan harus berkata “tidak” dan tidak takut menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan maupun pekerjaan.

Editor: Setyo Adi Nugroho
