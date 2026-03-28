5 Kesadaran Ini Bakal Muncul di Usia 60an, Apa Saja?

JawaPos.com - Ada fase dalam hidup ketika seseorang berhenti mengejar, berhenti memaksakan, dan tanpa sadar mulai memahami bahwa tidak semua hal layak dipertahankan.

Bukan karena menyerah, melainkan karena akhirnya mengerti—bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada sekadar memenuhi ekspektasi orang lain.

Dilansir dari YourTango, penulis Jen Duchene membagikan refleksi mendalamnya saat memasuki usia 60-an.

Sebuah fase di mana sudut pandang berubah, luka lama mulai dimaknai ulang, dan hal-hal yang dulu terasa besar tiba-tiba menjadi ringan.

Bahkan peristiwa seperti mantan pasangan yang menikah kembali tidak lagi memicu luka, melainkan justru diiringi dengan doa tulus untuk kebahagiaannya.

Dalam perjalanan batin tersebut, ada beberapa kesadaran penting yang perlahan muncul—dan mengubah cara seseorang memandang hidup:

1. Perasaan yang dipendam tidak pernah benar-benar hilang

Emosi yang tidak diakui bukan berarti lenyap, melainkan tersimpan dalam diri dan perlahan memengaruhi kesehatan serta kebahagiaan.

Ketika seseorang menahan marah, sedih, atau kecewa, perasaan itu tetap hidup di dalam tubuh.

Justru dengan mengizinkan diri merasakan dan melepaskannya, seseorang membuka jalan menuju kelegaan yang lebih dalam.

2. Menahan emosi hanya membuat hidup terasa semakin sempit

Berpura-pura baik-baik saja demi menjaga hubungan atau citra diri sering kali justru menjadi jebakan.

Emosi yang ditekan bisa meledak dalam bentuk kemarahan kecil yang tidak terduga.

Kesadaran ini membawa pemahaman bahwa kejujuran terhadap diri sendiri jauh lebih penting daripada sekadar terlihat “baik” di mata orang lain.