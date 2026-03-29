9 Hal yang Dilakukan Orang yang Pernah Diabaikan Secara Emosional Saat Kecil yang Justru Menjauhkan Pasangan

Ketika anak tidak mendapatkan respons emosional yang cukup dari orang tua atau pengasuh, ia belajar satu hal penting: bahwa perasaan tidak terlalu penting, atau bahkan merepotkan. Pola ini tidak hilang begitu saja saat dewasa—justru terbawa ke dalam hubungan romantis.



Ironisnya, banyak perilaku yang mereka lakukan sebenarnya adalah cara bertahan hidup. Namun tanpa disadari, hal-hal ini justru menciptakan jarak dengan pasangan.



Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (28/3), terdapat 9 pola umum yang sering muncul:



1. Sulit Mengungkapkan Perasaan Secara Jujur



Orang yang terbiasa diabaikan emosinya sering tidak punya “bahasa” untuk menjelaskan apa yang mereka rasakan. Bukan karena tidak peduli, tetapi karena mereka memang tidak terbiasa mengidentifikasi emosi.



Akibatnya, pasangan bisa merasa:



“Kamu dingin.”

“Kamu nggak pernah terbuka.”

“Aku nggak tahu kamu sebenarnya merasa apa.”



Padahal di dalam, mereka mungkin sangat penuh—hanya saja tidak tahu cara mengeluarkannya.



2. Terlalu Mandiri Secara Emosional



Kemandirian memang terlihat kuat, tapi dalam hubungan, terlalu mandiri bisa terasa seperti penolakan.



Mereka cenderung:



Menyelesaikan masalah sendiri

Tidak meminta bantuan

Menarik diri saat sedang terluka



Pasangan bisa merasa tidak dibutuhkan atau tidak dipercaya, padahal sebenarnya ini adalah mekanisme lama: “Aku harus mengurus semuanya sendiri karena dulu tidak ada yang hadir.”



3. Menghindari Konflik dengan Cara Menarik Diri



Alih-alih menghadapi masalah, mereka lebih memilih diam, menghindar, atau menjauh.



Bagi mereka, konflik terasa berbahaya karena:



Dulu emosi tidak ditanggapi

Atau malah diabaikan sepenuhnya



Namun bagi pasangan, ini terasa seperti:



Tidak peduli

Tidak mau berjuang untuk hubungan



Padahal sebenarnya mereka hanya tidak tahu cara menghadapi konflik dengan aman.



4. Merasa Tidak Layak Dicintai



Salah satu dampak paling dalam dari pengabaian emosional adalah keyakinan bawah sadar: “Aku tidak cukup penting.”



Hal ini bisa muncul sebagai:



Overthinking saat pasangan berubah sedikit saja

Takut ditinggalkan tanpa alasan jelas

Sulit menerima cinta dengan utuh



Akibatnya, mereka bisa secara tidak sadar mendorong pasangan menjauh—karena merasa itu akan terjadi juga pada akhirnya.



5. Terlalu Sensitif terhadap Penolakan



Karena terbiasa tidak diprioritaskan, hal kecil bisa terasa seperti penolakan besar.



Contohnya:



Pesan yang dibalas lama dianggap tanda tidak peduli

Nada suara pasangan dianggap dingin

Perubahan kecil dibaca sebagai ancaman



Reaksi ini sering membuat pasangan merasa “serba salah” dan lelah secara emosional.



6. Menahan Kebutuhan Emosional



Mereka sering berpikir:



“Jangan terlalu butuh orang lain.”

“Jangan merepotkan.”

“Perasaan itu urusan sendiri.”



Akibatnya, mereka:



Tidak mengungkap kebutuhan

Tidak meminta perhatian

Menyimpan kecewa dalam diam



Masalahnya, pasangan tidak bisa memenuhi kebutuhan yang tidak pernah diungkapkan.



7. Terlihat Kuat, Tapi Sulit Menerima Kedekatan



Dari luar mereka tampak stabil, dewasa, dan “baik-baik saja”. Namun saat hubungan mulai dalam, mereka justru merasa tidak nyaman.



Kedekatan emosional bisa terasa asing atau bahkan mengancam, karena:



Tidak terbiasa dengan kehangatan emosional

Takut kehilangan kontrol



Ini bisa membuat mereka secara tidak sadar menciptakan jarak saat hubungan mulai serius.



8. Sulit Mempercayai Konsistensi Pasangan



Mereka sering mempertanyakan:



“Benarkah dia akan tetap ada?”

“Apa ini hanya sementara?”

“Kapan dia akan berubah?”



Meskipun pasangan sudah menunjukkan komitmen, rasa aman tetap sulit terbentuk.



Keraguan ini bisa membuat hubungan terasa berat dan penuh ketidakpastian.



9. Mencintai dengan Cara yang Tidak Terlihat



Ironisnya, mereka sering mencintai dengan sangat dalam—hanya saja tidak dalam bentuk yang mudah dikenali.



Mereka mungkin:



Menunjukkan cinta lewat tindakan, bukan kata-kata

Hadir secara praktis, tapi tidak emosional

Setia, tapi tidak ekspresif



Pasangan bisa merasa tidak dicintai, padahal sebenarnya cinta itu ada—hanya tidak tersampaikan dengan cara yang diharapkan.



Penutup



Tidak ada yang “salah” dengan orang yang tumbuh dalam pengabaian emosional. Mereka hanya belajar bertahan dengan cara yang dulu paling memungkinkan.



Namun dalam hubungan dewasa, pola lama itu sering tidak lagi efektif—bahkan bisa melukai orang yang mereka sayangi.



Kabar baiknya, semua ini bisa dipelajari ulang:



Mengenali emosi

Mengungkapkan kebutuhan

Belajar menerima kedekatan

Membangun rasa aman yang baru



Hubungan yang sehat bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang keberanian untuk memahami diri sendiri—dan perlahan berubah.



Jika kamu merasa relate dengan beberapa poin di atas, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda bahwa ada bagian dari dirimu yang dulu tidak mendapatkan ruang, dan sekarang sedang mencoba didengar.



