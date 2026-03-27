Resep Ayam Geprek Diet, Menu Tinggi Protein yang Tetap Enak dan Hemat

JawaPos.com - Ayam geprek memang jadi salah satu comfort food yang sulit ditolak. Tapi di balik rasanya yang nikmat, versi pada umumnya cenderung tinggi minyak dan kalori. Nah, buat kamu yang sedang menjaga pola makan, ada alternatif yang lebih sehat tanpa harus mengorbankan rasa, yaitu Ayam Geprek Diet.



Dilansir dari resep yang dibagikan oleh @joycesui04, menu ini dirancang khusus untuk kamu yang sedang mengejar asupan protein namun tetap ingin makan enak. Menggunakan dada ayam sebagai bahan utama, hidangan ini memiliki kandungan protein tinggi dengan lemak yang relatif rendah.



Selain itu, penggunaan oatmeal sebagai pengganti tepung menjadi nilai tambah tersendiri. Oatmeal tidak hanya lebih sehat, tetapi juga memberikan rasa kenyang lebih lama karena tinggi serat. Cara memasaknya pun tidak digoreng dalam minyak banyak, melainkan cukup dimasak di teflon, sehingga lebih ringan dan tetap praktis.



Bahan Utama

250 gr dada ayam

1/2 sdt kaldu bubuk

1/2 sdt lada

1 butir telur

50 gr oatmeal (bisa diblender agar lebih halus)



Bahan Sambal

5 siung bawang putih

5 siung bawang merah

5 cabai keriting + sedikit cabai rawit (sesuai selera)

1 buah tomat

1/2 sdt kaldu bubuk

1 sdt gula

Cara Membuat Ayam Geprek Diet

1. Langkah pertama adalah memarinasi dada ayam dengan kaldu bubuk dan lada selama kurang lebih 15-20 menit agar bumbu meresap sempurna.

2. Setelah itu, ayam dibalurkan dengan telur hingga seluruh permukaannya terlapisi dengan baik. Tahap selanjutnya adalah melapisi ayam menggunakan oatmeal. Untuk hasil yang lebih maksimal, oatmeal bisa dihaluskan terlebih dahulu agar teksturnya lebih menempel dan menghasilkan lapisan yang lebih merata.

3. Ayam kemudian dimasak menggunakan teflon dengan sedikit minyak. Proses ini membuat ayam tetap matang sempurna dengan tekstur luar yang sedikit crispy dan bagian dalam yang tetap juicy.

4. Sambal dibuat dengan cara menumis bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat hingga layu dan sedikit gosong. Teknik ini bertujuan untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang lebih kuat.

5. Setelah ditumis, semua bahan dipindahkan ke ulekan lalu ditambahkan kaldu bubuk dan gula. Ulek hingga mencapai tekstur yang diinginkan, baik halus maupun kasar.

6. Setelah ayam matang, letakkan di atas piring lalu geprek menggunakan ulekan agar teksturnya sedikit hancur dan lebih menyerap sambal. Siram sambal di atas ayam hingga merata.

7. Hidangan ini bisa disajikan dengan nasi putih hangat atau nasi merah sebagai alternatif yang lebih sehat.



Ayam geprek versi ini memiliki beberapa keunggulan. Kandungan proteinnya tinggi dari dada ayam, rendah minyak karena tidak digoreng dalam banyak minyak, serta lebih bernutrisi karena menggunakan oatmeal sebagai pengganti tepung.



Meskipun lebih sehat, rasa yang dihasilkan tetap nikmat. Perpaduan ayam yang gurih dengan sambal pedas segar membuat menu ini tetap terasa “puas” saat dimakan.



Agar hasilnya lebih optimal, gunakan oatmeal yang sudah diblender halus. Pastikan juga tidak memasak ayam terlalu lama agar tidak kering. Untuk kamu yang suka pedas, jumlah cabai bisa disesuaikan dengan selera.