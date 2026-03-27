Nola Amalia Rosyada
27 Maret 2026, 16.08 WIB

Resep Ayam Geprek Diet, Menu Tinggi Protein yang Tetap Enak dan Hemat

Potret ayam geprek diet yang tinggi protein, rendah mintak, dan enak. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@joycesui04) - Image

Potret ayam geprek diet yang tinggi protein, rendah mintak, dan enak. (Sumber:&nbsp;instagram.com/@joycesui04)

JawaPos.com - Ayam geprek memang jadi salah satu comfort food yang sulit ditolak. Tapi di balik rasanya yang nikmat, versi pada umumnya cenderung tinggi minyak dan kalori. Nah, buat kamu yang sedang menjaga pola makan, ada alternatif yang lebih sehat tanpa harus mengorbankan rasa, yaitu Ayam Geprek Diet.

Dilansir dari resep yang dibagikan oleh @joycesui04, menu ini dirancang khusus untuk kamu yang sedang mengejar asupan protein namun tetap ingin makan enak. Menggunakan dada ayam sebagai bahan utama, hidangan ini memiliki kandungan protein tinggi dengan lemak yang relatif rendah.

Selain itu, penggunaan oatmeal sebagai pengganti tepung menjadi nilai tambah tersendiri. Oatmeal tidak hanya lebih sehat, tetapi juga memberikan rasa kenyang lebih lama karena tinggi serat. Cara memasaknya pun tidak digoreng dalam minyak banyak, melainkan cukup dimasak di teflon, sehingga lebih ringan dan tetap praktis.

Bahan Utama
250 gr dada ayam
1/2 sdt kaldu bubuk
1/2 sdt lada
1 butir telur
50 gr oatmeal (bisa diblender agar lebih halus)

Bahan Sambal
5 siung bawang putih
5 siung bawang merah
5 cabai keriting + sedikit cabai rawit (sesuai selera)
1 buah tomat
1/2 sdt kaldu bubuk
1 sdt gula
 
Cara Membuat Ayam Geprek Diet
1. Langkah pertama adalah memarinasi dada ayam dengan kaldu bubuk dan lada selama kurang lebih 15-20 menit agar bumbu meresap sempurna.
 
2. Setelah itu, ayam dibalurkan dengan telur hingga seluruh permukaannya terlapisi dengan baik. Tahap selanjutnya adalah melapisi ayam menggunakan oatmeal. Untuk hasil yang lebih maksimal, oatmeal bisa dihaluskan terlebih dahulu agar teksturnya lebih menempel dan menghasilkan lapisan yang lebih merata.
 
3. Ayam kemudian dimasak menggunakan teflon dengan sedikit minyak. Proses ini membuat ayam tetap matang sempurna dengan tekstur luar yang sedikit crispy dan bagian dalam yang tetap juicy.
 
4. Sambal dibuat dengan cara menumis bawang putih, bawang merah, cabai, dan tomat hingga layu dan sedikit gosong. Teknik ini bertujuan untuk mengeluarkan aroma dan rasa yang lebih kuat.
 
5. Setelah ditumis, semua bahan dipindahkan ke ulekan lalu ditambahkan kaldu bubuk dan gula. Ulek hingga mencapai tekstur yang diinginkan, baik halus maupun kasar.
 
6. Setelah ayam matang, letakkan di atas piring lalu geprek menggunakan ulekan agar teksturnya sedikit hancur dan lebih menyerap sambal. Siram sambal di atas ayam hingga merata.
 
7. Hidangan ini bisa disajikan dengan nasi putih hangat atau nasi merah sebagai alternatif yang lebih sehat.

Ayam geprek versi ini memiliki beberapa keunggulan. Kandungan proteinnya tinggi dari dada ayam, rendah minyak karena tidak digoreng dalam banyak minyak, serta lebih bernutrisi karena menggunakan oatmeal sebagai pengganti tepung.

Meskipun lebih sehat, rasa yang dihasilkan tetap nikmat. Perpaduan ayam yang gurih dengan sambal pedas segar membuat menu ini tetap terasa “puas” saat dimakan.

Agar hasilnya lebih optimal, gunakan oatmeal yang sudah diblender halus. Pastikan juga tidak memasak ayam terlalu lama agar tidak kering. Untuk kamu yang suka pedas, jumlah cabai bisa disesuaikan dengan selera.
Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah - Image
Kuliner

Telur Saus Daun Bawang Viral, Menu Simpel yang Bikin Nasi Auto Nambah

29 Maret 2026, 18.14 WIB

Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan - Image
Kuliner

Potato Broccoli Purée with Eggs, Menu Sarapan Sehat yang Simpel dan Elegan

29 Maret 2026, 18.12 WIB

Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih - Image
Kuliner

Mie Goreng Nyemek, Comfort Food Gurih Pedas yang Selalu Bikin Nagih

29 Maret 2026, 18.11 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

