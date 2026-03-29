Buldak Cheese Dip, Saus Pedas Creamy ala Korea yang Bikin Nagih



JawaPos.com - Buat kamu pecinta makanan Korea, pasti sudah tidak asing dengan rasa “buldak” yang terkenal pedas, gurih, dan bikin ketagihan. Nah, kali ini ada versi yang lebih creamy dan cocok jadi cocolan berbagai makanan, yaitu Buldak Cheese Dip.



Dilansir dari @kimchi_boy_kitchen, resep ini menggabungkan sensasi pedas khas buldak dengan keju yang lumer dan creamy. Hasilnya? Perpaduan rasa yang balance antara pedas, gurih, dan sedikit manis dari susu.



Saus ini cocok banget dijadikan pendamping berbagai camilan seperti chicken wings, nugget, kentang goreng, bahkan roti. Praktis dibuat di rumah, tapi rasanya seperti menu restoran Korea.



Bahan Buldak Cheese Dip

60 gr susu (± 4 sdm)

40 gr keju cheddar, parut

1 sdm saus buldak (sesuai selera pedas)

1 sdt gula

½ sdt bawang putih bubuk

½ sdt cabai bubuk (opsional, untuk ekstra pedas)

1 sdt tepung maizena (larutkan dengan sedikit air)



Cara Membuat

1. Siapkan panci kecil atau teflon, lalu tuang susu.

2. Panaskan dengan api kecil sambil diaduk agar tidak pecah.

3. Masukkan keju cheddar parut, aduk hingga meleleh dan tercampur rata.

4. Tambahkan saus buldak, gula, dan bawang putih bubuk.

5. Aduk terus hingga semua bahan tercampur dan mulai mengental.

6. Masukkan larutan maizena sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga tekstur saus menjadi creamy dan kental.

7. Koreksi rasa, tambahkan cabai bubuk jika ingin lebih pedas.

8. Angkat dan sajikan selagi hangat agar teksturnya tetap lumer.



Mengutip dari @kimchi_boy_kitchen, Buldak Cheese Dip ini punya karakter rasa yang kuat. Pedasnya khas tapi tidak “menusuk” karena sudah diimbangi dengan creamy dari keju dan susu.



Teksturnya kental, halus, dan sangat cocok untuk dipping. Saat masih hangat, saus ini akan terasa super lumer dan creamy, memberikan sensasi “comfort food” yang sulit ditolak.



Gunakan api kecil saat memasak agar keju tidak menggumpal. Aduk terus supaya hasilnya smooth dan tidak pecah.



Jika ingin tekstur lebih stretchy seperti cheese dip restoran, kamu bisa menambahkan sedikit mozzarella.



Saus ini sangat fleksibel. Bisa dipadukan dengan ayam goreng crispy, kentang goreng, sosis bakar, dan roti panggang.



Seperti yang dilansir dari @nabilazhari, saus ini juga cocok dijadikan topping mie instan atau rice bowl agar rasanya lebih “naik level”.



Buldak cheese dip bisa jadi peluang usaha karena tren makanan Korea masih sangat diminati. Kamu bisa menjualnya dalam bentuk frozen atau fresh dengan berbagai level pedas. Dengan bahan sederhana dan proses cepat, margin keuntungannya juga cukup menjanjikan.