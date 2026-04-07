KickFlip Pamer Energi Ceria di Mini Album ke-4 “My First Kick”

ilustrasi boygrup K-pop KickFlip. Sumber foto: Instagram /@kickflip_jype
JawaPos.com – Boygrup K-pop KickFlip resmi comeback melalui mini album keempat bertajuk “My First Kick” pada Senin (6/4) lalu.
Mini album ini memiliki lagu utama "Eye-Poppin'”, sebuah lagu dansa bergaya hyper-punk tentang pengakuan berani kepada cinta pertama seseorang.
Diikuti enam lagu lainnya berjudul "Twenty”, "Stup!d”, "Scroll", "Roar", dan "My Direction", di mana para anggota turut berpartisipasi dalam album tersebut.
Melansir Yonhapnews, sang pemimpin grup, Kyehoon ikut menulis dan menggubah lagu utama, menggambarkannya sebagai lagu yang berani dan ceria.
"Sejauh ini kami banyak menggunakan elemen rock, tetapi kami ingin menantang diri sendiri dengan genre dan konsep yang berbeda," katanya.
Penyanyi itu juga menambahkan bahwa mini album ini menangkap transisi para anggota memasuki usia 20-an.
"Ini adalah pertama kalinya sejak debut kami semua anggota berkontribusi dalam penulisan lagu dan kami ingin mengekspresikan kesegaran dan emosi yang khas dari orang-orang di awal usia 20-an," lanjutnya.
Adapun mini album “My First Kick” berhasil terjual sebanyak 343.587 kopi di pertama hari penjualan.
Hingga kini, video musik “Eye Poppin’” juga memperoleh lebih dari 1,5 juta views, dengan 31 ribu likes dan 2,7 ribu komentar sejak penayangannya di YouTube per Selasa (7/4) siang.
Setelah debutnya pada Januari 2025 dengan "Flip it, Kick it!", KickFlip dengan cepat membangun rekam jejak yang mencakup berbagai kemenangan di acara musik lokal, penghargaan pendatang baru, dan penampilan di festival global besar seperti Lollapalooza Chicago.
Imran Nahumarury Angkat Bicara Usai Semen Padang Kalah dari Persib Bandung
9 Tempat Nasi Padang di Surabaya dengan Rasa Paling Juara Cocok untuk Makan Bareng Keluarga
Viral Mahasiswi Universitas Budi Luhur Mengaku Dilecehkan Oknum Dosen: Pelaku Dinonaktifkan tapi Tetap Digaji
12 Tempat Kuliner Soto Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Gurih yang Bikin Nagih
Samsung Rilis Galaxy A07 5G di Indonesia, Andalkan Baterai 6.000 mAh untuk Aktivitas Seharian
Kronologi Operasi Penyelamatan Pilot Jet Tempur F-15E Milik Amerika di Iran: Misi Rahasia AS di Balik Garis Musuh
Jadwal ASEAN Futsal Championship 2026 Timnas Indonesia vs Brunei, Siaran Langsung, dan Live Streaming
Masih Kekurangan Pegawai Terutama Guru, Pemkab Gresik Pastikan Tak Ada Pemecatan PPPK, Belanja Pegawai Hanya 29 Persen
8 Rekomendasi Lontong Balap Legendaris di Surabaya: Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik