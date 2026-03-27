6 Konsep Modifikasi Motor Matic Paling Keren 2026, Modal Tipis Tapi Hasil Maksimal!

JawaPos.com - Modifikasi motor matic kini semakin diminati, terutama bagi pengguna harian yang ingin tampil beda tanpa harus merogoh kocek terlalu dalam. Tren 2026 menunjukkan bahwa modifikasi “tipis-tipis” justru lebih digemari karena tetap nyaman dipakai, namun mampu meningkatkan tampilan secara signifikan.

Menariknya, hampir semua jenis motor matic bisa dimodifikasi sesuai karakter pemiliknya—mulai dari gaya simpel, sporty, hingga elegan touring. Jadi, sudah siap ubah tampilan motor matic kamu jadi lebih stylish?

1. Honda Beat – Konsep Simple Clean Harian

Motor ini dikenal irit dan ringan, sehingga cocok untuk modifikasi minimalis. Dengan konsep Clean, simpel, fungsional perlu perubahan pada beberapa bagian diantaranya lakukan Velg repaint (hitam doff atau gold), gunakan ban tubeless semi slick dan striping minimalis serta shockbreaker warna kontras.

Estimasi biaya dalam kisaran Rp500 ribu – Rp1,5 juta, ini cocok untuk penggunaan harian tanpa mengorbankan kenyamanan.

2. Yamaha NMAX – Konsep Elegant Touring

NMAX identik dengan kenyamanan, sehingga modifikasi fokus pada aspek touring. Gunakan konsep Premium dan nyaman jarak jauh, ada beberapa hal yang harus di ubah atau mengalami penambahan. Diantaranya windshield tinggi, jok custom empuk, shockbreaker tabung dan handle rem CNC.

Estimasi biaya sekitar Rp2 juta – Rp5 juta dan ini ideal untuk perjalanan jauh dan tampilan lebih berkelas.

3. Honda Vario 160 – Konsep Sporty Racing Look

Vario 160 punya desain agresif yang cocok untuk gaya racing. Dengan menggunakan konsep: Racing look, agresif ubah bagian pada cakram floating, kaliper dan selang rem upgrade, velg warna mencolok dan berikan aksen karbon.

Estimasi biaya yanhg harus dikeluarkan sekitar Rp1,5 juta – Rp4 juta akan membuat kendaraan Anda tampil sporty tanpa harus modif mesin besar.

4. Yamaha Aerox 155 – Konsep Thailook / Racing Style

Aerox sering jadi basis modifikasi ekstrem bergaya Thailand disarankan memakai konsep mencolok, ringan, kontes look. Maka ada beberapa bagian yang harus di ubah yaitu velg kecil dan ban tipis, shock warna emas/merah, baut titanium dan gunakan cat full color.

Estimasi biaya sekitar Rp2 juta – Rp6 juta, ini lebih cocok untuk gaya dan kontes, bukan harian ekstrem.