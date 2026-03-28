7 Komponen Mobil Hybrid dan Listrik yang Wajib Dicek usai Mudik Jarak Jauh

JawaPos.com-Perjalanan mudik dengan jarak ratusan kilometer tidak hanya menguras tenaga pengemudi, tetapi juga “memforsir” kondisi kendaraan, termasuk mobil hybrid (HEV/PHEV) dan listrik murni (BEV).

Pakar otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB(, Yannes Martinus Pasaribu, mengingatkan bahwa selain komponen umum, ada sejumlah bagian spesifik yang wajib mendapat perhatian ekstra pada kendaraan elektrifikasi.

Berikut daftar komponen yang perlu dicek:

1. Kondisi Ban dan Kaki-Kaki

Sama seperti mobil konvensional, ban dan kaki-kaki tetap jadi prioritas utama.

Pada mobil listrik, bobot kendaraan yang lebih berat membuat ban lebih cepat aus. Pastikan:

Ketebalan ban masih aman

Tidak ada benjolan atau retakan

Tekanan angin sesuai rekomendasi

2. Sistem Pengereman

Mobil hybrid dan listrik mengandalkan regenerative braking, sehingga rem mekanis lebih jarang digunakan.

Akibatnya:

Rem bisa berkarat

Kampas rem berpotensi seret