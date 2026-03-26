Catatan Fantastis Gol dan Asis Mohamed Salah di Liverpool: Raja Merseyside!

JawaPos.com–Mohamed Salah resmi akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim 2025/2026. Winger asal Mesir menancapkan torehan brilian selama sembilan tahun membela Si Merah.

Melalui unggahan video di akun Instagram pribadi, Mohamed Salah mengucapkan salam perpisahan dengan akan meninggalkan Liverpool pada musim panas mendatang.

”Sayangnya hari itu telah tiba. Ini adalah bagian pertama dari perpisahan saya. Saya akan meninggalkan Liverpool, sudah diputuskan,” ucap kapten Mesir Mohamed Salah.

Salah juga memberikan ungkapan rasa cintanya kepada Liverpool yang telah dibela sejak 2017.

”Saya tidak pernah membayangkan klub ini, kota ini, orang-orang ini akan menjadi bagian dari hidup saya. Liverpool bukan hanya klub sepak bola, ini adalah gairah, ini adalah sejarah, ini adalah semangat yang tidak dapat saya lampaui oleh siapa pun yang bukan bagian dari klub ini,” sambung Mo Salah.

Mo Salah bergabung dengan Liverpool pada musim 2017/2018 setelah ditransfer dari AS Roma. Pada musim perdana kembali ke Inggris, Salah langsung tunjukkan performa gemilang dengan mencetak 44 gol dan 16 asis di semua kompetisi.

Sempat dianggap one season wonder, mantan winger Fiorentina kembali membuktikan ketajaman di musim-musim berikutnya. Bahkan Salah tidak pernah mencetak kurang dari dua digit gol selama berseragam Liverpool.

Pada musim lalu saat mengantarkan The Reds meraih gelar juara Premier League kedua, Salah menjadi pencetak gol dan asis terbanyak di Liga Inggris dengan 29 gol dan 18 asis.

Meski performa sang Raja Mesir menurun pada musim ini, namun torehan golnya masih melampaui dua digit dengan 10 gol dan masih berpeluang untuk bertambah.

Torehan Gol dan Asis Mo Salah di Liverpool

Musim 2017/18: 44 goal dan 16 asis

Musim 2018/19: 27 gol dan 10 asis