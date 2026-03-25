Bramasta JP
25 Maret 2026, 19.35 WIB

Barcelona Siap Jual Ferran Torres demi Datangkan Striker Baru

Penampilan Ferran Torres bersama Barcelona pada 2026. (Ricardo Larreina/Europa Press)

JawaPos.com – Barcelona, yang sedang mempertimbangkan perombakan lini serang musim panas ini, menyatakan akan terbuka mendengarkan tawaran untuk Ferran Torres demi merekrut penyerang baru yang diidamkan.

Ferran masih memiliki kontrak hingga 2027 dan Blaugrana lebih memilih untuk melepasnya daripada Robert Lewandowski, mengingat ini adalah musim panas terakhir klub untuk keuntungan jika ingin menjualnya guna mengumpulkan dana untuk berinvestasi dalam perekrutan pemain baru.

Kontrak Lewandowski akan berakhir musim panas ini, tetapi presiden Barca, Joan Laporta, baru-baru ini mengkonfirmasi keinginan untuk memperpanjang sang striker veteran, seperti yang diungkapkan ESPN pada Februari lalu.

Sementara itu, Direktur Olahraga Barcelona Deco menegaskan ingin mencari penyerang tengah baru, dengan nama Julian Alvarez sebagai salah satu target, serta menjajaki kemungkinan cara untuk memperpanjang masa tinggal Marcus Rashford.

Tetapi, Manchester United sebagai klub induk Rashford hanya menginginkan Barca membayar penuh EUR 30 juta seperti yang disepakati tahun lalu untuk mempermanenkan sang pemain di Stadion Spotify Camp Nou.

Karena itu, Blaugrana harus bergerak cepat untuk mencari cara mewujudkan kesepakatan ini, atau kesepakatan lainnya, dengan ESPN mengungkap juara bertahan La Liga ini mulai terbuka untuk mendengarkan tawaran untuk Ferran guna mengumpulkan dana.

Demi mencegah sang striker serba bisa Barcelona tersebut pergi secara gratis tahun depan, maka jalan paling bijak adalah segera menguangkan pesepak bola Spanyol berusia 26 tahun ini pada musim panas ini.

Sementara itu, Deco telah terlebih dahulu memberi perpanjangan kontrak dengan mengikat sebagian besar skuad tim utama dalam beberapa bulan terakhir seperti Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Frenkie de Jong, Gavi, Ronald Araujo, Pedri, dan Fermin Lopez

“Hingga sekarang belum ada pembicaraan tatap muka tentang masa depan (perpanjangan kontrak secara signifikan) Ferran Torres bersama Barcelona,” tulis ESPN baru-baru ini.

Raksasa Spanyol ini mendatangkan Ferran dari Manchester City pada 2022 dengan harga lebih dari EUR 50 juta dan ia telah berperan dalam memenangkan dua gelar La Liga, satu Copa del Rey, dan tiga Piala Super Spanyol.

Ia memulai musim 2025/2026 dengan performa yang menawan, langsung menggantikan Lewandowski di tim utama karena cederanya sang penyerang veteran, tetapi penampilannya akhir-akhir ini menurun drastic pada momen penting dalam kampanye klub mempertahankan gelar.

Torres telah mencetak 16 gol dalam 40 pertandingan musim ini, tetapi ia hanya mencetak tiga gol di tahun 2026 dan belum mencetak gol sejak kemenangan 3–1 melawan Elche pada akhir bulan Januari lalu.

