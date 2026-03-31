M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 03.01 WIB

Thomas Tuchel Ungkap Kabar Tiga Pemain Arsenal yang Cedera saat Dipanggil Timnas Inggris

Thomas Tuchel menjelaskan kondisi 3 pemain Arsenal yang alami cedera saat dipanggil bersama Timnas Inggris. (X/@FabrizioRomano)

JawaPos.com - Thomas Tuchel memberikan penjelasan terkait kondisi Declan Rice, Bukayo Saka, dan Noni Madueke setelah ketiganya dipulangkan dari kamp timnas Inggris.

Pelatih Three Lions itu menegaskan bahwa Rice dan Saka sebenarnya sangat ingin tampil dalam laga persahabatan melawan Jepang. Namun, kondisi fisik mereka membuat tim pelatih memutuskan untuk tidak mengambil risiko.

Rice dan Saka, yang sama-sama memperkuat Arsenal, terlihat hadir di Wembley pada Jumat malam untuk menyaksikan Inggris bermain imbang 1-1 melawan Uruguay. Sementara itu, Madueke harus ditarik keluar lebih cepat karena mengalami masalah pada lututnya.

Pemain sayap berusia 24 tahun itu sempat mencoba melanjutkan pertandingan meski juga mengalami benturan di kepala. Namun, pada akhirnya ia tidak bisa melanjutkan laga dan terlihat meninggalkan Wembley dengan penyangga di kaki kirinya.

Melansir Football London, berbicara kepada media di pusat latihan Tottenham Hotspur, Tuchel menegaskan bahwa keputusan memulangkan ketiga pemain tersebut murni berdasarkan pertimbangan medis.

"Tidak ada lagi yang perlu saya tambahkan sebagai seorang pelatih, saya bukan ahli medis."

"Kami melakukan penilaian setelah pertandingan dan tidak satu pun dari mereka yang mampu bertahan dan mendapatkan menit bermain, jadi kami melepas mereka."

"Mereka sudah menjalani pemeriksaan medis, mereka sangat ingin bermain, sekadar untuk meluruskan narasi, mereka sangat ingin terlibat tetapi mengambil risiko ini sama sekali tidak masuk akal."

Tuchel juga menjelaskan bahwa situasi mungkin akan berbeda jika Inggris sedang menghadapi pertandingan yang jauh lebih penting.

"Seandainya ini mungkin pertandingan terakhir musim ini, kami akan mempertahankan mereka dan mencoba segalanya, tetapi pada saat ini di musim ini, itu tidak masuk akal."

"Risiko memperburuk keadaan jelas terlalu besar, mereka berdua merasa tidak nyaman, jelas merasa tidak nyaman saat kami melakukan pemeriksaan medis."

"Jadi tidak masuk akal bagi mereka untuk tetap tinggal. Semua orang akan absen selama beberapa hari, tetapi tidak terlalu lama. Penilaian berdasarkan gambaran klinis sedikit lebih baik daripada perasaannya, tetapi dia akan absen selama beberapa hari."

