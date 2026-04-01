Antonius Oskarianto Adur
02 April 2026, 06.28 WIB

Meski Kalahkan Inggris, Kaoru Mitoma Sebut Jepang Masih Punya Kekurangan

Aksi Kaoru Mitoma saat mengalahkan Inggris. (Dok. Instagram japanfootballassociation)

JawaPos.com–Kaoru Mitoma menyebut timnas Jepang masih punya kekurangan meski berhasil mengalahkan Inggris di laga persahabatan. Pertandingan yang berakhir dengan skor 1-0 tersebut dimainkan di Wembley, Rabu (1/4).

Di babak pertama, Jepang berhasil unggul satu gol di babak pertama. Kaoru Mitoma menilai gol tersebut membuat Jepang percaya diri dan permainan mulai kompak.

”Saya berharap rencana kami akan berhasil dan kami bisa mencetak satu gol di babak pertama. Setelah mencapai tujuan itu, perspektif kami menjadi selaras, dan kami memperoleh kepercayaan diri bahwa kami dapat terus berjuang seperti yang telah kami lakukan hingga saat itu," kata Kaoru Mitoma yang dikutip dari Instagram @japanfootballassociation.

Gol yang dicetak Mitoma terjadi melalui proses serangan balik cepat. Pemain 28 tahun tersebut menginginkan agar gol tersebut bisa kembali tercipta saat Piala Dunia 2026.

”Saya tidak tahu apakah kita akan mampu melakukannya sebaik ini di turnamen sebenarnya, tetapi jika kita bisa menciptakan momen seperti itu beberapa kali lagi, saya pikir kita bisa menunjukkan bahwa kita memiliki kemampuan untuk mencetak gol bahkan dengan jumlah pemain yang sedikit," tambah pemain Brighton tersebut.

Meski berhasil meraih kemenangan, Mitoma tetap merasa bahwa Jepang masih punya kekurangan dalam hal penguasaan bola. Kekurangan tersebut harus segera diperbaiki agar tim Samurai Biru siap menghadapi Piala Dunia 2026.

”Saya rasa ini bukan hal yang baik sebelum turnamen utama. Ini akan memudahkan kita untuk menganalisis. Jika hanya melihat hasilnya, ini kemenangan yang bagus, tetapi jika melihat isinya, kita kalah dalam hal penguasaan bola, dan jika kita tidak menutup kesenjangan itu dengan baik, saya rasa kita akan kesulitan di turnamen utama,” tandas Mitoma.

Tim asuhan Hajime Moriyasu bermain sangat baik dalam dua pertandingan persahabatan. Sebelum mengalahkan Inggris, Jepang juga mengalahkan Skotlandia di kandangnya sendiri.

