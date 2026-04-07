Jadwal Liga Champions Perempat Final Leg 1, Siaran Langsung, dan Live Streaming: Super Big Match Tersaji!

JawaPos.com–Jadwal Liga Champions (UEFA Champions League) babak perempat final leg 1 akan hadir pada tengah pekan ini, 8-9 April 2026. Empat pertandingan menghadirkan tim raksasa Eropa sehingga sayang untuk dilewatkan.

UEFA Champions League (UCL) 2025/2026 sudah sampai ke babak delapan besar. Para tim terbaik Eropa sudah melewati hadangan lawan di 16 besar dan bakal bertarung habis-habisan demi tiket semifinal.

Real Madrid, Bayern Munchen, Sporting CP, Arsenal, Liverpool, PSG, Barcelona, dan Atletico Madrid, akan bersaing ketat menjadi yang terbaik di liga para juara Eropa musim ini. Dua laga pertama, Real Madrid akan menjamu Bayern Munchen di Estadio Santiago Bernabeu, Spanyol. Sementara di Portugal, Sporting CP akan menghadapi Arsenal.

El Real wajib fokus penuh sepanjang laga sebab sang lawan merupakan raksasa Jerman yang saat ini sedang dalam performa apik. Kemenangan di leg 1 akan menjadi modal apik saat bertandang ke Allianz Arena pekan depan.

Dari semua tim besar di perempat final, Arsenal menjadi tim yang mendapat undian termudah. Meski merupakan tim papan atas Liga Portugal, Sporting CP jelas masih berada satu level di bawah The Gunners.

Laga ini juga akan menjadi reuni striker Arsenal Viktor Gyokeres yang musim lalu masih membela Sporting CP.

Jadwal Liga Champions Perempat Final Leg 1

Rabu, 8 April 2026