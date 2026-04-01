Menjelajah Semarang dari Rasa hingga Sejarah: Hotel Baru Ini Siap Lengkapi Pengalaman Wisata 2026

JawaPos.com–Ada banyak cara menikmati Semarang. Sebagian orang datang untuk menyusuri jejak sejarahnya, sebagian lagi berburu kuliner legendaris, dan tak sedikit yang sekadar ingin merasakan atmosfer kota pesisir yang punya karakter kuat, percampuran Jawa, Tionghoa, hingga pengaruh kolonial.

Di pagi hari, kawasan Kota Lama Semarang sering jadi titik awal perjalanan. Deretan bangunan tua dengan pintu besar dan jendela tinggi berdiri seperti potongan masa lalu yang masih hidup. Berjalan kaki di sini bukan sekadar wisata, tapi seperti membuka halaman-halaman sejarah yang masih bisa disentuh.

Semarang: Kota dengan Banyak Lapisan Cerita Tak jauh dari sana, ada Lawang Sewu yang megah dan penuh cerita, hingga Sam Poo Kong yang menjadi simbol kuat jejak budaya Tionghoa di kota ini.

Semarang memang unik. Tidak memilih satu identitas, tapi justru merayakan percampuran. Dari arsitektur, tradisi, sampai kehidupan sehari-hari, semuanya terasa seperti hasil dialog panjang lintas budaya. Dan pengalaman itu belum lengkap tanpa mencicipi kulinernya.

Dari Lumpia hingga Tahu Gimbal, Rasa yang Sulit Dilupakan Kalau bicara Semarang, sulit melewatkan Lumpia Semarang, perpaduan rasa Tionghoa dan Jawa dalam satu gigitan. Ada juga Tahu Gimbal dengan bumbu kacang khasnya, hingga Bandeng Presto yang jadi oleh-oleh favorit.

Menariknya, seperti kota ini sendiri, kulinernya juga lahir dari pertemuan budaya. Rasa manis, gurih, dan rempah berpadu tanpa terasa dipaksakan.

Di titik inilah banyak traveler mulai sadar, Semarang bukan sekadar destinasi singgah, tapi kota yang layak dinikmati pelan-pelan.

Tempat Menginap Jadi Bagian dari Perjalanan Seiring berkembangnya tren wisata, cara orang memilih hotel juga ikut berubah. Bukan lagi sekadar lokasi strategis atau fasilitas lengkap, tapi juga soal pengalaman.