Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Dea Agustin Adrianingtyas
27 Maret 2026, 14.21 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 27 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak virgo merasa mudah marah hari ini. Virgo mungkin dapat menghilangkan hal-hal negatif dari hidup jika menghadapinya. Sedikit mengeluh dan mengomel mungkin membantu melewati hari.

Namun, jangan selalu melakukannya karena itu dianggap sebagai sifat buruk dan dapat membuat orang lain memandang virgo rendah. Hal itu juga dapat memengaruhi suasana hati orang-orang di sekitar. Cari kebahagiaan dan kegembiraan dengan berusaha secara tekun.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 27 Maret 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Sebelum memulai perjalanan cinta, zodiak virgo harus jujur untuk ​​merenungkan apa yang sebenarnya dicari dalam sebuah hubungan. Terkait karir, jangan cepat puas dengan pencapaian selama ini dan teruslah berjuang meraih kesuksesan.

Sementara itu, pahami akar penyebab masalah fisik dan carilah bantuan tenaga medis yang berkualifikasi jika perlu. Terkait keuangan, berhati-hatilah saat melakukan pendekatan terhadap bisnis baru dengan menghindari proyek yang membutuhkan investasi besar.

Cinta Virgo

Meskipun merasa siap untuk berkomitmen seumur hidup kepada satu orang, virgo harus jujur untuk ​​merenungkan apa yang sebenarnya dicari dalam sebuah hubungan. Pernikahan mengharuskan virgo untuk mengakomodasi keinginan dan harapan orang lain. Jadi sebelum memulai perjalanan cinta, pastikan virgo serius tentang hal itu.

Karir Virgo

Mantra sukses di tempat kerja saat ini adalah jangan puas dengan pencapaian virgo selama ini. Ini akan mendorong virgo untuk berjuang meraih kesuksesan dan bekerja lebih keras. Virgo akan mendapatkan banyak keuntungan jika memanfaatkan sepenuhnya sikap energik dan positif. 

Pada saat yang sama, cobalah untuk menjaga motivasi dan antusiasme tetap tinggi. Ini akan membantu virgo membawa karir ke tingkat kesuksesan yang baru.

Kesehatan Virgo

Saat ini, cobalah untuk memahami akar penyebab masalah fisik yang virgo alami dan carilah bantuan tenaga medis yang berkualifikasi jika perlu. 

Obat-obatan yang dijual bebas hanya dapat membantu sampai batas tertentu, bukan hanya gejalanya. Cobalah untuk mencari akar penyebabnya, jika tidak ingin penyakit tersebut terus kambuh.

Keuangan Virgo

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore