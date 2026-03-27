Ramalan Cinta Zodiak di Akhir Maret dan Awal April 2026 ini Membuka Jalan Tak Terduga, Simak!

JawaPos.com - Dalam urusan cinta, tidak semua jawaban datang dengan kepastian. Justru sering kali, perasaan hadir dalam bentuk keraguan, diam, dan keberanian kecil yang harus dipilih.

Menurut ulasan yang ditulis oleh Kate Rose di situs YourTango, fase ini membawa energi kuat dari pertemuan Bulan dan Merkurius di Pisces—sebuah momen batin di mana perasaan menjadi lebih jujur, lebih dalam, dan sulit untuk disembunyikan.

Energi Pisces dikenal penuh intuisi dan romantisme, tetapi juga membuat seseorang lebih rentan. Namun justru di situlah letak kunci perubahan.

Ketika seseorang berani mengambil sedikit risiko dalam cinta—mengungkapkan perasaan, jujur, atau membuka hati—maka sesuatu yang besar bisa mulai terbentuk.

Berikut ramalan cinta untuk masing-masing zodiak di fase penuh makna ini.

1. Aries: Panggilan Hati yang Tidak Bisa Diabaikan

Aries didorong untuk mengikuti suara hati yang selama ini mungkin diabaikan.

Ada kesadaran baru tentang pola cinta yang mulai terbuka. Situasi romantis tertentu terasa memanggil, seolah menjadi bagian dari siklus baru yang harus dijalani.

Keberanian untuk mengubah arah akan membawa Aries lebih dekat pada hubungan yang lebih selaras.

2. Taurus: Kejujuran yang Mengubah Arah Hubungan

Taurus tidak lagi perlu menyembunyikan perasaan.

Ada seseorang yang sudah lama berada dalam pikiran—bisa dari masa lalu atau hubungan yang perlahan berkembang. Energi di fase ini mendorong Taurus untuk berani mengambil langkah pertama.

Meski terasa berisiko, kejujuran justru menjadi pintu menuju cinta yang selama ini diinginkan.

3. Gemini: Antara Logika dan Cinta yang Mendalam