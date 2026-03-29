Dea Agustin Adrianingtyas
29 Maret 2026, 17.40 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Freepik)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami peningkatan kebahagiaan dan penuh harapan. Hari ini, sagitarius dapat mengharapkan hal-hal indah berupa kemajuan, rasa hormat, atau pengakuan. Hal ini kemungkinan akan membuat sagitarius tetap dalam keadaan pikiran yang positif. 

Jangan melewatkan kesempatan untuk mewujudkan ide-ide yang dimiliki dan mencoba sesuatu yang baru. Gunakan periode ini untuk melakukan perubahan positif dimana pun diperlukan.

Kepercayaan diri zodiak capricorn akan cukup tinggi hari ini, sehingga capricorn mungkin akan larut dalam kenangan. Capricorn produktif dan menerima pujian untuk hal itu. 

Manfaatkan gelombang energi positif ini untuk menyelesaikan beberapa masalah yang telah tertunda selama beberapa waktu. Jika terus bekerja dengan kecepatan saat ini, capricorn pasti akan menembus batasan dan mencapai kesuksesan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 29 Maret 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Kepergian sementara pasangan zodiak sagitarius akan membuat membuat kalian berdua menyadari betapa besar rasa cinta satu sama lain. Terkait karir, kumpulkan semua kesabaran untuk mengatasi beberapa masalah dalam pekerjaan yang muncul.

Sementara itu, lakukan olahraga dan latihan di gym untuk mengatasi cedera lutut atau pergelangan kaki. Pada ranah keuangan, lakukan deposito tetap dan cari cara-cara lainnya khawatir saat sagitarius mengalami kekhawatiran terhadap masa depan keuangan yang tidak pasti.

Cinta Sagitarius

Beberapa kesulitan mungkin akan terjadi di bidang percintaan, karena pasangan sagitarius mungkin akan pergi sebentar. Jangan putus asa, karena ini hanya akan memperkuat ikatan sagitarius dan pasangan. 

Bahkan, ini akan membuat kalian berdua menyadari betapa besar rasa cinta satu sama lain. Segalanya tidak akan sama ketika sagitarius dan pasangan bersatu kembali.

Karir Sagitarius

Hari ini, beberapa masalah dalam pekerjaan muncul dan sagitarius tidak sepenuhnya mampu menyelesaikannya. Sagitarius mungkin tidak berada dalam posisi untuk menawarkan solusi atas masalah ini. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah kesabaran. Kumpulkan semua kesabaran untuk membantu sagitarius melewati rintangan ini.

Kesehatan Sagitarius

Waspadai cedera lutut atau pergelangan kaki, karena ada indikasi masalah persendian. Lanjutkan berolahraga dan melakukan latihan di gym hari ini.

Editor: Novia Tri Astuti
Artikel Terkait
Ramalan Shio Sepekan Mulai 30 Maret 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi - Image
Zodiak

Ramalan Shio Sepekan Mulai 30 Maret 2026: Kuda, Kambing, Monyet, Ayam, Anjing dan Babi

30 Maret 2026, 03.22 WIB

Ramalan Shio Sepekan Mulai 30 Maret 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular - Image
Zodiak

Ramalan Shio Sepekan Mulai 30 Maret 2026: Tikus, Kerbau, Macan, Kelinci, Naga dan Ular

30 Maret 2026, 03.15 WIB

Ramalan Keberuntungan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing Bulan April 2026 - Image
Zodiak

Ramalan Keberuntungan Shio Naga, Ular, Kuda, dan Kambing Bulan April 2026

30 Maret 2026, 00.56 WIB

Terpopuler

1

Telinga Sering Berdering? Hati-Hati Kondisi Tinnitus, Tidak Bisa Diobati karena Dampak dari Kelainan Lain

2

Minta Suporter Kelola Ekspektasi kepada John Herdman, Sumardji: Nikmati Saja Laganya!

3

7 Weton Ini Diramalkan Kaya Raya, Hartanya Seluas Samudera yang Membentang!

4

Dibandingkan Old Trafford, Atmosfer GBK Spesial! John Herdman Ingin Rasakan Energi Penuh Stadion Saat Jamu Bulgaria

5

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

6

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

7

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

8

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

9

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

10

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

