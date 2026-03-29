Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 29 Maret 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Zodiak sagitarius akan mengalami peningkatan kebahagiaan dan penuh harapan. Hari ini, sagitarius dapat mengharapkan hal-hal indah berupa kemajuan, rasa hormat, atau pengakuan. Hal ini kemungkinan akan membuat sagitarius tetap dalam keadaan pikiran yang positif.

Jangan melewatkan kesempatan untuk mewujudkan ide-ide yang dimiliki dan mencoba sesuatu yang baru. Gunakan periode ini untuk melakukan perubahan positif dimana pun diperlukan.

Kepercayaan diri zodiak capricorn akan cukup tinggi hari ini, sehingga capricorn mungkin akan larut dalam kenangan. Capricorn produktif dan menerima pujian untuk hal itu.

Manfaatkan gelombang energi positif ini untuk menyelesaikan beberapa masalah yang telah tertunda selama beberapa waktu. Jika terus bekerja dengan kecepatan saat ini, capricorn pasti akan menembus batasan dan mencapai kesuksesan.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Minggu, 29 Maret 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Kepergian sementara pasangan zodiak sagitarius akan membuat membuat kalian berdua menyadari betapa besar rasa cinta satu sama lain. Terkait karir, kumpulkan semua kesabaran untuk mengatasi beberapa masalah dalam pekerjaan yang muncul.

Sementara itu, lakukan olahraga dan latihan di gym untuk mengatasi cedera lutut atau pergelangan kaki. Pada ranah keuangan, lakukan deposito tetap dan cari cara-cara lainnya khawatir saat sagitarius mengalami kekhawatiran terhadap masa depan keuangan yang tidak pasti.

Cinta Sagitarius

Beberapa kesulitan mungkin akan terjadi di bidang percintaan, karena pasangan sagitarius mungkin akan pergi sebentar. Jangan putus asa, karena ini hanya akan memperkuat ikatan sagitarius dan pasangan.

Bahkan, ini akan membuat kalian berdua menyadari betapa besar rasa cinta satu sama lain. Segalanya tidak akan sama ketika sagitarius dan pasangan bersatu kembali.

Karir Sagitarius

Hari ini, beberapa masalah dalam pekerjaan muncul dan sagitarius tidak sepenuhnya mampu menyelesaikannya. Sagitarius mungkin tidak berada dalam posisi untuk menawarkan solusi atas masalah ini. Kunci untuk menyelesaikan masalah ini adalah kesabaran. Kumpulkan semua kesabaran untuk membantu sagitarius melewati rintangan ini.

Kesehatan Sagitarius