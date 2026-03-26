Misteri Masa Depan Mohamed Salah: Apakah Menuju Saudi?

JawaPos.com–Kabar besar datang dari Merseyside. Mohamed Salah dipastikan akan meninggalkan Liverpool pada akhir musim ini dan yang bikin makin menarik, kepergiannya terjadi dengan status bebas transfer.

Melansir Liverpool Echo, keputusan ini diumumkan langsung oleh Mohamed Salah melalui video di media sosial, yang tentu saja langsung mengejutkan banyak pihak. Bukan cuma karena statusnya sebagai ikon klub, tapi juga karena Liverpool tidak akan mendapatkan pemasukan apa pun dari kepergian salah satu pemain terbaik mereka dalam satu dekade terakhir.

Padahal, Mohamed Salah sempat menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun pada musim panas lalu. Namun, performanya musim ini dinilai menurun dan berimbas pada perjalanan Liverpool yang kurang meyakinkan dalam mempertahankan gelar.

Akhirnya, kedua belah pihak sepakat untuk berpisah tanpa drama, tapi tetap meninggalkan tanda tanya besar. Meski sudah memastikan akan hengkang, masa depan Salah masih menjadi misteri. Bahkan, pihak terdekatnya pun belum memberikan gambaran pasti soal klub berikutnya.

”Kami tidak tahu di mana Mohamed akan bermain musim depan. Ini juga berarti bahwa tidak ada orang lain yang tahu,” beber orang dekat Salah.

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa saga transfer Salah masih jauh dari kata selesai. Semua opsi masih terbuka, dan spekulasi pun semakin liar.

Perpisahan yang Disiapkan dengan Hormat Dari sisi klub, Liverpool memilih pendekatan yang cukup elegan. Dalam pernyataan resminya, mereka menegaskan bahwa keputusan ini juga didasari rasa hormat terhadap fans.

”Salah menyatakan keinginan untuk menyampaikan pengumuman ini kepada para pendukung sesegera mungkin untuk memberikan transparansi tentang masa depannya karena rasa hormat dan terima kasihnya kepada mereka,” ungkap pernyataan klub.

”Dengan masih banyak hal yang harus diperjuangkan musim ini, Salah sangat fokus untuk mencoba mencapai hasil terbaik bagi Liverpool di akhir musim ini dan, oleh karena itu, waktu untuk sepenuhnya merayakan warisan dan prestasinya akan tiba di akhir tahun ketika ia mengucapkan selamat tinggal kepada Anfield,” lanjut pernyataan itu.

Kalimat itu seolah jadi pengingat bahwa meski akan berpisah, hubungan antara Salah dan Liverpool tetap terjaga dengan baik.

Faktor Finansial dan Opsi Saudi Faktor finansial menjadi salah satu yang memainkan peran besar dalam situasi ini. Saat ini, Salah merupakan pemain dengan bayaran tertinggi di Liverpool, dengan gaji mencapai £400.000 per minggu.