Rekomendasi Laptop untuk Mahasiswa Terbaik 2026: ASUS Vivobook 14 Murah dan Berkualitas

JawaPos.com - Mencari Laptop untuk Mahasiswa yang tepat bukanlah hal mudah. Ini terutama jika Anda membutuhkan perangkat dengan harga terjangkau tapi tetap memiliki performa yang mumpuni. Terlebih, kebutuhan laptop bagi pelajar dan mahasiswa semakin beragam dan menuntut spesifikasi yang bisa mendukung aktivitas kuliah dari presentasi, riset, hingga tugas daring.

Salah satu pilihan yang layak dipertimbangkan adalah Vivobook 14 (A1404VAP) dari ASUS. Laptop ini hadir sebagai solusi yang menyeimbangkan antara harga, performa, dan desain, membuatnya cocok untuk kebutuhan mahasiswa sehari-hari. Berikut beberapa alasan mengapa Vivobook 14 ini bisa menjadi pilihan tepat.

ASUS Vivobook 14 (A1404VAP) Pilihan Tepat untuk Mahasiswa 2026

Memahami kebutuhan laptop untuk aktivitas kuliah membuat Vivobook 14 tampil menarik dengan berbagai keunggulan. Mulai dari performa yang gesit, desain portabel, hingga fitur keamanan lengkap.

1. Performa Kencang

Laptop ini ditenagai oleh prosesor Intel® Core™ generasi terbaru, seperti Intel® Core™ i7 150U atau Intel® Core™ i5 120U, yang bisa mencapai kecepatan hingga 5.0 GHz dengan 10 core. Performa ini cukup lancar untuk multitasking, seperti membuka banyak tab browser, mengolah dokumen, serta mengikuti meeting online tanpa hambatan.

Laptop ini memiliki memori bawaan sebesar 8GB DDR4 sudah cukup untuk kebutuhan standar, tapi Anda masih bisa melakukan upgrade hingga total 16GB menggunakan slot tambahan. Untuk penyimpanan, Vivobook 14 memakai SSD M.2 NVMe PCIe 4.0 dengan kapasitas hingga 1TB yang dapat membuat proses booting dan membuka aplikasi jadi cepat.

2. Desain Portabel

Untuk mobilitas, laptop ini sangat mendukung. Sebab, bobot laptop ini hanya 1,40 kg saja dengan ketebalan 1,79 cm. Jadi, Anda bisa membawanya dengan nyaman ke kampus atau ke berbagai tempat tanpa merasa berat.

Meski ringan, Vivobook 14 memiliki bodi yang tahan banting berkat sertifikasi standar militer AS, MIL-STD 810H. Artinya, perangkat ini mampu bertahan dari guncangan dan benturan yang mungkin terjadi saat dibawa dalam tas.

3. Layar FHD IPS-Level yang Nyaman

Layar Vivobook 14 berukuran 14 inci dengan resolusi Full HD (1920 x 1080 piksel) menggunakan panel IPS-level yang sudah berlapis Anti-glare. Ini penting untuk mengurangi pantulan cahaya yang bisa mengganggu kenyamanan saat membaca atau mengerjakan tugas. Dengan rasio layar-ke-bodi sebesar 83%, tampilan jadi lebih luas dan fokus.

Layar ini juga sudah mendapatkan sertifikasi TÜV Rheinland yang mengurangi emisi cahaya biru, sehingga mata Anda tidak mudah lelah meskipun menatap layar selama berjam-jam. Kelebihan lain adalah layar yang bisa direbahkan sampai 180 derajat, sangat berguna untuk kerja kelompok ketika Anda perlu berbagi tampilan layar secara langsung.

4. Fitur Keamanan dan Privasi Tingkat Lanjut

Keamanan data dan privasi tetap menjadi perhatian penting. ASUS Vivobook 14 ini menyediakan sensor sidik jari yang terintegrasi pada touchpad, memungkinkan Anda melakukan login dengan cepat dan aman tanpa perlu mengetik password.

Webcam HD 720p yang tersedia juga dilengkapi dengan privacy shutter yang memungkinkan Anda untuk menutup web camera ketika tidak digunakan. Dengan begitu, Anda bisa merasa lebih tenang saat tidak menggunakan kamera, karena risiko intipan digital menjadi minimal.

5. Konektivitas Lengkap

Meski ukurannya ringkas, laptop ini memiliki port yang cukup lengkap. Ada USB 3.2 Gen 1 Type-C, USB Type-A baik generasi 3.2 dan 2.0, HDMI 1.4, dan audio combo jack 3.5mm. Semua ini memudahkan Anda untuk presentasi, memindahkan data, atau menghubungkan perangkat tambahan tanpa repot mencari adaptor. Untuk jaringan, Vivobook 14 mendukung Wi-Fi 6 atau Wi-Fi 6E serta Bluetooth 5.2/5.3, sehingga koneksi internet dan perangkat nirkabel menjadi lebih stabil.

ASUS Vivobook 14 (A1404VAP) menunjukkan bahwa laptop dengan harga terjangkau tidak harus mengorbankan kualitas. Kinerja baik dari prosesor Intel Core terbaru, desain tahan banting, perlindungan antibakteri, serta fitur keamanan lengkap menjadikannya pilihan ideal untuk mahasiswa di tahun 2026.

Harganya sendiri cukup terjangkau. Dalam paket pembelian sudah termasuk lisensi Windows 11 Home asli, Microsoft Office Home 2024, langganan Xbox Game Pass selama tiga bulan, serta tas ransel yang praktis.

Jadi apabila Anda sedang mencari laptop andalan untuk menemani hari-hari kuliah, ASUS Vivobook 14 bisa jadi pilihan yang tepat. Segera miliki laptop ASUS ini agar produktivitas Anda semakin lancar.