Ingin Tempat Liburan Super Seru? 3 Destinasi di Bali Ini Tak Boleh Kamu Lewatkan

1. Penglipuran Village
Desa Penglipuran yang berada di Kabupaten Bangli, Bali, merupakan salah satu destinasi
wisata yang wajib dikunjungi.
Dilaporkan dari akun Tiktok @nandachute, desa ini berhasil meraih predikat sebagai desa terbersih ketiga di dunia dan mendapatkan pengakuan dari UNESCO, sehingga kualitas kebersihan dan kerapian lingkungannya sudah tidak diragukan lagi.
Suasana di Desa Penglipuran begitu kental khas Bali, yang terlihat dari arsitektur rumah-rumahnya.
Hal ini membuat setiap pengunjung yang datang serasa memasuki dunia tradisi Bali yang autentik, sambil menikmati ketenangan dan kesejukan alam di sekitarnya.
Bagi wisatawan, Desa Penglipuran ini menawarkan berbagai pilihan paket tiket yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan.
Ada paket tiket masuk standar, paket tiket masuk yang sudah termasuk makan siang, bahkan paket lengkap yang mencakup tiket masuk, makan siang, dan penyewaan pakaian adat Bali.
Dengan begitu, pengunjung dapat menikmati pengalaman wisata yang lebih mendalam dan otentik, termasuk kesempatan untuk berfoto mengenakan busana tradisional Bali yang indah.
Selain keindahan desa dan budayanya, Desa Penglipuran ini juga menawarkan kuliner khas yang patut dicoba.
Jika kamu pecinta durian, jangan lewatkan untuk mencicipi durian lokal di sini yang terkenal dengan rasanya yang manis, tekstur creamy, dan harganya yang terjangkau.
Tidak hanya itu, desa ini juga menyediakan berbagai pilihan souvenir dan aksesoris, mulai dari gelang, tas, hingga topi, yang cocok dijadikan oleh-oleh untuk keluarga dan teman.
Namun yang paling spesial dari tempat ini adalah kesempatan menikmati suasana desa yang sangat asri, sejuk, dan syahdu, sehingga pengunjung bisa benar-benar merasakan ketenangan dan kedamaian saat berada di sana.
Penglipuran Village ini jelas menjadi destinasi yang wajib dikunjungi bagi siapa saja yang datang ke Bali, terutama bagi kamu yang ingin merasakan pengalaman budaya dan vibes Bali secara menyeluruh.2. Nuanu Creative City
Nuanu Creative City adalah destinasi wisata terbaru di Bali yang menawarkan konsep unik dan luas, yang menjadikannya tempat yang menarik untuk berbagai kalangan.
Melansir dari akun Tiktok @pingkyruslie, areanya sangat luas dan terbagi menjadi beberapa spot menarik, sehingga pengunjung akan dikasih peta atau map agar bisa menjelajahi seluruh tempat dengan mudah.
Selain itu, Nuanu Creative City juga menyediakan shuttle car yang siap mengantar pengunjung dari satu spot ke spot lainnya, sehingga membuat perjalanan lebih nyaman tanpa harus berjalan jauh.
Beberapa spot utama di Nuanu Creative City sudah termasuk dalam tiket masuk, sehingga pengunjung tidak perlu membayar tambahan.
Spot pertama adalah Butterfly Garden, sebuah taman yang dipenuhi dengan berbagai jenis kupu-kupu yang cantik dan indah.
Tempat ini sangat cocok untuk berfoto karena memberikan nuansa natural yang indah sekaligus menghadirkan pengalaman yang dekat dengan alam.
Spot kedua adalah Labyrinth Art Gallery, yakni galeri seni yang menampilkan berbagai instalasi unik dan kreatif.
Bagi penggemar seni, galeri ini menawarkan kesempatan untuk mengamati dan mengapresiasi karya seni yang berbeda dari biasanya, bahkan bisa menjadi inspirasi foto dan konten kreatif.
Spot berikutnya adalah Aurora Media Park, yakni area taman yang dipenuhi dengan berbagai bunga dan tanaman cantik yang terlihat semakin memesona pada malam hari karena pencahayaan yang menarik.
Untuk wisatawan yang membawa anak, tersedia juga area playground yang luas, sehingga anak-anak dapat bermain dengan leluasa sambil tetap berada dalam lingkungan yang aman dan nyaman.
Spot terakhir yang menjadi daya tarik utama adalah Earth Sentinels, yakni deretan patung ikonik yang akan menyala dengan lampu warna-warni saat malam, sehingga semakin menambah keindahan visual dan atmosfer magis di malam hari.
Nuanu Creative City menghadirkan kombinasi pengalaman seni, hiburan, dan interaksi dengan alam, yang menjadikannya destinasi yang cocok untuk semua kalangan yang ingin menikmati waktu santai, berfoto, dan merasakan suasana baru di Bali.3. Taman Dedari
Taman Dedari menawarkan pengalaman wisata yang seolah membawa pengunjung masuk ke dunia dongeng.
Vibes taman ini benar-benar seperti fairyland, di mana setiap pengunjung merasa seperti memasuki cerita fantasi yang indah dan menenangkan.
Dilansir dari akun Tiktok @exoticbali.island, taman ini dihiasi dengan patung-patung megah dewi dedari yang berdiri anggun di tengah taman, yang semakin menambah nuansa magis dan artistik.
Keindahan taman ini akan semakin lengkap dengan adanya hamparan hijau yang rimbun dan berbagai bunga tropis yang bermekaran di sekitarnya.
Selain itu, Taman Dedari ini juga memiliki kolam-kolam estetik yang tidak hanya menambah kesan indah, tetapi juga dapat menjadi spot foto yang estetik.
Suasana taman yang dreamy, paduan patung megah, bunga tropis, dan kolam yang cantik, mampu menciptakan tempat yang tenang, syahdu, dan memukau.
Pengalaman berwisata di Taman Dedari ini tidak hanya menyenangkan secara visual, tetapi juga memberikan rasa rileks dan damai, sehingga sangat cocok dikunjungi bagi siapa saja yang ingin lepas sejenak dari rutinitas dan menikmati keindahan yang menenangkan.
Tempat ini menjadi destinasi yang tepat bagi para wisatawan yang mencari pengalaman unik dan indah di Bali, dengan nuansa yang berbeda dari tempat wisata lainnya.