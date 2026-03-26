10 Pantai Terindah di Jawa Timur, Cocok untuk Liburan Bersama Keluarga

JawaPos.com - Jawa Timur adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki banyak pantai indah dengan pesona yang menakjubkan.

Berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan Laut Jawa, provinsi ini menawarkan berbagai destinasi wisata bahari yang memikat, mulai dari pantai dengan pasir putih lembut, air laut yang jernih, hingga ombak tinggi yang cocok untuk berselancar.

Setiap pantai di Jawa Timur memiliki keunikan tersendiri, menjadikannya pilihan ideal bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan alam atau sekadar melepas penat.

Jika Anda mencari tempat liburan dengan pemandangan eksotis, melansir Youtube Wisata Tanah Air, berikut adalah deretan pantai terindah di Jawa Timur yang wajib dikunjungi.

1. Pantai Plengkung, Banyuwangi

Dikenal juga sebagai pantai G-Land, Pantai Plengkung adalah surga bagi para peselancar. Ombaknya bisa mencapai 4 hingga 7 meter dengan panjang hingga 2 kilometer, menjadikannya salah satu spot surfing terbaik di dunia setelah Hawaii.

Selain itu, pantai ini memiliki pasir putih yang bersih dan berada di dalam kawasan Taman Nasional Alas Purwo, sehingga masih terjaga kealamiannya.

- Lokasi: Desa Kalipait, Kecamatan Tegaldlimo, Kabupaten Banyuwangi

2. Pantai Balekambang, Malang

Pantai ini sering disebut sebagai Tanah Lot-nya Malang karena memiliki sebuah pura yang berdiri di atas pulau kecil dan dihubungkan dengan jembatan kayu.

Pemandangan matahari terbenam di sini sangat memukau. Pasir pantainya kecoklatan dengan gradasi air laut yang biru jernih, menjadikannya salah satu destinasi favorit di Malang.

- Lokasi: Desa Srigonco, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang

3. Pantai Pulau Merah, Banyuwangi